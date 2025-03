Nottingham dopina ważną umowę. Potentaci obejdą się smakiem?

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo - trener Nottingham Forest

Ola Aina coraz bliżej przedłużenia kontraktu z Nottingham Forest

Nottingham Forest jest największą rewelacją obecnego sezonu Premier League – podopieczni Nuno Espirito Santo mają na swoim koncie aż 54 punkty i zajmują bardzo wysokie 3. miejsce w tabeli. Zatem wiele wskazuje na to, że drużyna The Tricky Trees zagra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Jednym z architektów ostatnich sukcesów zespołu Czerwono-Białych jest bez wątpienia Ola Aina. Niewykluczone, że wahadłowy pomoże swojej ekipie w europejskich pucharach, o ile angielski klub wywalczy kwalifikację.

Nottingham Forest podobno prowadzi bowiem zaawansowane rozmowy z prawym obrońcą w sprawie przedłużenia kontraktu, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “TodoFichajes.com”. Aktualna umowa między stronami jest ważna tylko do 30 czerwca 2025 roku, zaś nowe porozumienie miałoby obowiązywać co najmniej do końca kampanii 2025/2026. Negocjacje rzekomo idą w dobrym kierunku i wygląda na to, że ostatecznie zakończą się złożeniem podpisu.

To zła wiadomość dla kilku angielskich gigantów, którzy mają chrapkę na sprowadzenie 28-latka na podstawie wolnego transferu. Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Oli Ainy wymienia się Manchester City, Chelsea oraz Liverpool. W trwającym sezonie urodzony w Londynie reprezentant Nigerii rozegrał 30 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia bocznego defensora na około 20 milionów euro.