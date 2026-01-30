Jack Grealish mierzy się z poważną kontuzją. Pomocnik Evertonu opuścił poniedziałkowe spotkanie z Leeds United i nie obejrzymy go także w starciu z Brightonem. Na temat Anglika wypowiedział się David Moyes, szkoleniowiec The Toffees.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish zakończył sezon?

W tym sezonie Jack Grealish, który aktualnie jest wypożyczony z Manchesteru City, rozegrał 22 mecze. Jego ofensywny dorobek to dwa gole i sześć asyst. Wiele wskazuje na to, że 30-latek nie otrzyma kolejnych szans na poprawienie tych wyników.

– Uważamy, że Jack Grealish prawdopodobnie będzie potrzebował operacji. To jeszcze nie jest całkowicie potwierdzone, ale prawdopodobnie wyklucza go to z gry do końca sezonu – przyznał na konferencji prasowej David Moyes. Everton w sobotę zmierzy się z Brightonem w 24. kolejce Premier League. W kadrze na to starcie oczywiście brakuje wychowanka Aston Villi.

Anglik doznał złamania zmęczeniowego kości śródstopia. Ten uraz wyklucza go z gry na dłuższy czas. The Toffees tracą jednego z najważniejszych zawodników.