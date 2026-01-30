Nowe wieści ws. Grealisha. Dramat gwiazdora Premier League

16:40, 30. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Everton

Jack Grealish mierzy się z poważną kontuzją. Pomocnik Evertonu opuścił poniedziałkowe spotkanie z Leeds United i nie obejrzymy go także w starciu z Brightonem. Na temat Anglika wypowiedział się David Moyes, szkoleniowiec The Toffees.

Jack Grealish
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish zakończył sezon?

W tym sezonie Jack Grealish, który aktualnie jest wypożyczony z Manchesteru City, rozegrał 22 mecze. Jego ofensywny dorobek to dwa gole i sześć asyst. Wiele wskazuje na to, że 30-latek nie otrzyma kolejnych szans na poprawienie tych wyników.

– Uważamy, że Jack Grealish prawdopodobnie będzie potrzebował operacji. To jeszcze nie jest całkowicie potwierdzone, ale prawdopodobnie wyklucza go to z gry do końca sezonu – przyznał na konferencji prasowej David Moyes. Everton w sobotę zmierzy się z Brightonem w 24. kolejce Premier League. W kadrze na to starcie oczywiście brakuje wychowanka Aston Villi.

Anglik doznał złamania zmęczeniowego kości śródstopia. Ten uraz wyklucza go z gry na dłuższy czas. The Toffees tracą jednego z najważniejszych zawodników.

POLECAMY TAKŻE

Michael Carrick
Man United chce skrzydłowego. Gwiazda ligowego rywala na radarze
Unai Emery
Aston Villa i Crystal Palace chcą gwiazdę rywala! Kończy mu się kontrakt
Sacha Boey
Bayern wystawił obrońcę na listę transferową. Spore zainteresowanie