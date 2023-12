Do niecodziennej sytuacji doszło w meczu 18. kolejki Premier League pomiędzy Tottenhamem a Evertonem. Goście mieli dobrą okazję do zdobycia kontaktowej bramki, lecz w finalizacji przeszkodziła im druga piłka, która znalazła się w polu karnym Tottenhamu.

Dwie piłki na boisku w meczu Tottenham – Everton

Do niewiarygodnej sytuacji doszło w meczu Tottenham – Everton. Goście mogli zdobyć kontaktowego gola w 41 minucie meczu, lecz w wykończeniu akcji przeszkodziła druga piłka w polu karnym gospodarzy. “The Toffees” przejęli futbolówkę na połowie rywala. Akcję napędził Harrsion, który oddał piłkę obiegającemu go Patterson’owi. Boczny obrońca długo się nie zastanawiał i dośrodkował w pole karne. Tam znajdował się Vitali Mykolenko, który w pełnym biegu składał się do oddania strzału. Jednak ukraiński defensor został zdezorientowany obecnością drugiej piłki w polu karnym i z akcji nic nie wyszło. Sean Dyche był wściekły na zaistniałą sytuację i próbował interweniować u sędziego technicznego. Jednak jego krzyki nic nie dały.