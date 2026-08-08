Benjamin Sesko dostał propozycję. Jasne stanowisko Manchesteru United

16:18, 8. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sebastien Vidal

Benjamin Sesko ma za sobą solidny sezon w barwach Manchesteru United. Sebastien Vidal ujawnił, że Tottenham Hotspur zwrócił uwagę na 23-letniego napastnika.

Benjamin Sesko
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United nie rozważa sprzedaży Benjamina Sesko

Tottenham Hotspur zainteresował się Benjaminem Sesko. Londyński klub miał skontaktować się z Manchesterem United w sprawie dostępności słoweńskiego napastnika, jednak otrzymał jasną odpowiedź. Jak przekazał francuski dziennikarz Sebastien Vidal, Czerwone Diabły nie zamierzają tego lata rozważać sprzedaży zawodnika.

Klub z północnego Londynu jest pod wrażeniem 23-letniego napastnika. W pierwszym swoim sezonie Sesko zdobył 11 bramek w 30 meczach Premier League. Spurs postanowili więc sprawdzić, czy transfer reprezentanta Słowenii jest w ogóle możliwy. Włodarze z Old Trafford nie zamierzają rozpoczynać rozmów. Co więcej, sam zawodnik również nie planuje zmieniać klubu. Wszystko wskazuje więc na to, że Tottenham będzie musiał bardzo szybko skierować swoją uwagę na inne nazwiska.

Sesko trafił na Old Trafford latem ubiegłego roku z RB Lipsk. Choć jego początki w Premier League nie należały do najłatwiejszych, z czasem zaczął prezentować coraz lepszą formę. Przełomowym momentem okazała się druga część sezonu, gdy szkoleniowcem zespołu został Michael Carrick. Pod jego wodzą Słoweniec zaczął regularniej trafiać do siatki.

Sesko ma być zadowolony z pobytu w Manchesterze, a dodatkowym argumentem za pozostaniem w klubie jest awans do Ligi Mistrzów. Pod koniec poprzedniego sezonu słoweński napastnik doznał jednak urazu, który wykluczył z gry na pewien czas. Kontrakt snajpera na Old Trafford obowiązuje do lata 2030 roku.

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