Newcastle przegrało w 28. kolejce Premier League 2:3 z Chelsea. Wśród kibiców Srok zaczęły pojawiać się oznaki niezadowolenia. The Telegraph poinformował, że mimo niezadowalających wyników Eddie Howe na pewno pozostanie w klubie na przyszły sezon.

Źródło: The Telegraph

Imago / John Walton Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle w porównaniu do zeszłego sezonu jest dalekie od gry w europejskich pucharach. The Magpies stoją w obliczu dużych braków kadrowych, a na dodatek w związku z aferą bukmacherską we Włoszech zawieszony został ich piłkarz Sandro Tonali.

Przez braki kadrowe wyniki Newcastle są dalekie od oczekiwanych. Na dodatek w poniedziałek przegrali 2:3 z Chelsea, co spowodowało spadek na 10. miejsce w Premier League. Kolejna już porażka w lidze wywołała duże niezadowolenie wśród fanów, spośród których część domaga się zmian na stanowisku trenera.

Jak przekazał The Telegraph, angielski zespół nie zamierza podejmować radykalnych decyzji. Eddie Howe może spać spokojnie, ponieważ jego posada w żadnym stopniu nie jest zagrożona. Brytyjski dziennik zapewnia, że w przyszły sezonie na ławce The Magpies wciąż będzie zasiadał 46-latek. Nawet w przypadku jeśli Newcastle nie awansuje do europejskich pucharów.