Bayer uprzedzi Barcelonę. Trwają negocjacje

Bayer Leverkusen kilka tygodni temu zapewnił sobie historyczne mistrzostwo Niemiec. Aptekarze okazali się zdecydowanie najlepsi w całej Bundeslidze, wygrywając tytuł bez choćby jednej ligowej porażki. Xabi Alonso zadeklarował, że zamierza kontynuować swój projekt w kolejnym sezonie. Władze Bayeru chcą z kolei utrzymać w zespole największe gwiazdy, a na dodatek sprowadzić jakościowych zawodników, którzy pomogą w obronie mistrzowskiego tytułu. Świeżo upieczony mistrz Niemiec przystąpił już do działania, jeśli chodzi o letnie wzmocnienia.

Bayer chce ściągnąć środkowego pomocnika, który da Alonso więcej możliwości w ułożeniu drugiej linii. Złożona została oferta za Aleixa Garcię, który w barwach Girony rozgrywa kapitalny sezon. Jego zespół ma szanse, aby zakończyć rozgrywki La Liga na drugim miejscu w tabeli, co byłoby gigantycznym sukcesem. Sam 26-latek jest liderem środka pola i absolutnie czołową postacią ekipy Michela.

Garcia od dawna znajduje się na liście życzeń Barcelony. Xavi Hernandez uczynił go jednym z celów transferowych już minionej zimy. Z uwagi na ograniczenia finansowe Blaugrana nie może jeszcze działać, co jest świetną okazją dla Bayeru. Niemiecki zespół prowadzi oficjalne rozmowy z Gironą, choć do porozumienia jeszcze daleko. Nie wydaje się jednak, by Barcelona mogła jakkolwiek przechwycić Garcię, więc najprawdopodobniej straci jednego z pożądanych pomocników.

