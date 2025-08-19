Alexander Iska to jeden z tych zawodników, który stara się wymusić na władzach klubu transfer do innej ekipy. Zachowanie szwedzkiego napastnika skomentował Wayne Rooney dla TMW.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney o postawie Alexandra Isaka

Alexander Isak jest obecnie zawodnikiem Newcastle United. Napastnik rzekomo próbuje wymusić transfer do Liverpoolu, odmawiając udziału w treningach i meczach zespołu z St. James’ Park. Taką postawę skrytykował były reprezentant Anglii w rozmowie z TuttoMercatoWeb.

– Klub, który chce go pozyskać – w tym przypadku Liverpool – powinien zadać sobie pytanie, czy naprawdę potrzebuje takiego zawodnika… Kogoś, kto porzuca kolegów z drużyny i wielki klub. To może być dobra okazja, ale trzeba ją odpowiednio wykorzystać – powiedział Wayne Rooney.

– Można to zrobić na wiele sposobów. Kiedy sam prosiłem o transfer, nigdy nie odmawiałem trenowania ani gry. W dzisiejszych czasach piłkarze dają z siebie wszystko dla klubu i kibiców, a mimo to widzimy zawodnika, który odmawia gry, mimo że ma jeszcze trzy lata kontraktu i zarabia ponad 100 tysięcy funtów tygodniowo. Tak się po prostu nie robi – dodał Anglik.

Szwedzki napastnik urodzony w Solnej ma ważny kontrakt z Newcastle United do końca czerwca 2028 roku. Do zespołu z Premier League dołączył latem 2022 roku z Realu Sociedad za 70 milionów euro. Obecna wartość rynkowa Isaka wynosi 120 milionów euro.

Isak ma na koncie 52 występy w reprezentacji Szwecji, w których zdobył 16 bramek. Dla Newcastle rozegrał dotychczas 109 meczów, strzelając 62 gole. Tymczasem już w najbliższy weekend zespół Eddiego Howe’a zmierzy się z Liverpoolem w ramach drugiej kolejki Premier League.

