Co dalej z Rodrygo? Real może pójść na ustępstwa

Real Madryt może pójść na ustępstwa w kontekście przyszłości Rodrygo, o którym krążą różne spekulacje. Nowe informacje w sprawie przekazał dziennikarz Guillem Balague.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt gotowy obniżyć wycenę za Rodrygo

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego pozyskał kilku nowych graczy, ale wciąż może pożegnać się z niektórymi piłkarzami. W kontekście Rodrygo od dłuższego czasu pojawiają się liczne spekulacje. Najnowsze doniesienia opublikował Guillem Balague.

Co prawda nic nie wskazuje na to, by reprezentant Brazylii miał zmienić klub jeszcze tego lata. Manchester City, który długo interesował się Rodrygo, ostatecznie zdecydował się nie rozstawać z Savinho. Tym samym szanse na transfer Brazylijczyka do angielskiego zespołu znacząco zmalały.

Hiszpański dziennikarz poinformował jednak, że Real Madryt może być otwarty na obniżenie wyceny za swojego zawodnika. Dotychczas mówiło się o kwocie rzędu 100 milionów euro, ale Królewscy mogą zredukować swoje oczekiwania do 60–70 milionów euro. Na ten moment klub nie otrzymał jednak żadnej oficjalnej oferty.

The latest on Rodrygo



🔵 Now City have decided to keep Savinho, the option of Rodrygo going to City is over

🔵 Rodrygo has not told Real Madrid he wants to leave

🔵 There has been zero offers for him at his point

🔵 Real Madrid is asking for €100 but closer to the end of the… pic.twitter.com/m4OCrvTw3t — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 19, 2025

W mediach pojawiały się również pogłoski, że zainteresowany pozyskaniem Rodrygo mógłby być Arsenal, jednak dotąd nie doszło do żadnych konkretnych rozmów. Jeśli natomiast oferta nadeszłaby ze strony Newcastle United, zawodnik miałby ją zdecydowanie odrzucić.

Rodrygo to 24-letni piłkarz, który ma ważny kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2028 roku. Do tej pory rozegrał 172 mecze w La Liga, w których zdobył 32 gole i zanotował 30 asyst.

