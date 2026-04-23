Nermin Mujkić wyląduje w Rakowie Częstochowa? Jest oferta!

Raków Częstochowa przechodzi do działania, nie czekając na otwarcie letniego okienka transferowego. Rudy Galetti poinformował, że nowy obrońca wkrótce może wylądować na Limanowskiego. Medaliki złożyły bowiem oficjalną ofertę za Nermina Mujkicia z FK Sarajewo. Propozycja wynosi 600 tysięcy euro.

Dziennikarz, który dotarł do tych informacji, przekazuje, że Raków Częstochowa ma dobre relacje z FK Sarajewo. Może to pozwolić na szybkie zrealizowanie transferu. Klub z Bośni i Hercegowiny jeszcze nie zdecydował, co zrobić z ofertą za Nermina Mujkicia. Decyzja wkrótce ma zostać podjęta, więc Medalikom pozostaje teraz tylko czekać.

Nermin Mujkić jest obiecującym piłkarzem. Obrońca jest młodzieżowym reprezentantem Bośni i Hercegowiny. 22-latek preferuje występy w środku defensywy, ale ma doświadczenie także z gry na boku. Piłkarz FK Sarajewo jest lewonożnym zawodnikiem, co ma ogromne znaczenie dla Łukasza Tomczyka.

W obecnym sezonie Nermin Mujkić rozegrał 19 spotkań w koszulce FK Sarajewo. Młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Oba trafienia miały miejsce w rozgrywkach ligowych.