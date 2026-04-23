Legia Warszawa po sezonie może uszczuplić kadrę, pozbywając się zawodnika, który nie podbił Łazienkowskiej. Petar Stojanović trafił bowiem na listę życzeń Mariboru - donosi "SportKlub".

Legia Warszawa w letnim okienku transferowym może przejść sporą przebudowę. Klub chce ułatwić pracę Markowi Papszunowi, dlatego chce dać swojemu trenerowi najlepszą możliwą kadrę. Tym samym Wojskowi mogą pozbyć się kilku niepotrzebnych graczy, a w tym gronie znajduje się Petar Stojanović. Serwis „SportKlub” przekazuje, że reprezentant Słowenii może po sezonie trafić do Mariboru.

Petar Stojanović znajduje się na liście życzeń czołowego zespołu słoweńskiej ligi. Włodarze Mariboru widzą w piłkarzu Legii Warszawa ogromne wzmocnienie. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby reprezentant swojego kraju w letnim okienku zmienił otoczenie. Zwłaszcza, że dotychczasowa przygoda 30-latka na Łazienkowskiej jest kompletnie nieudana.

W ubiegłym roku Petar Stojanović dołączał do Legii Warszawa jako piłkarz z długą przeszłością na włoskich boiskach. W tym Serie A. Na papierze wydawał się to solidny transfer, ale Słoweniec miał za sobą fatalny okres w Salernitanie. Kiepska forma przełożyła się również na polskie rozgrywki, w których 30-latek niczym specjalnym się nie wyróżnia.

Petar Stojanović w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Reprezentant Słowenii strzelił jednego gola, a także może się pochwalić taką samą liczbą asyst.