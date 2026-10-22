Sanchez zauważony w Hiszpanii. „Lepszy wynik niż Yamal”

Jordi Sanchez mimo zmiany klubu utrzymał wysoką skuteczność. Napastnik robi furorę na początku sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Hiszpańskie media zauważyły piłkarza Pogoni Szczecin i wskazały na ciekawą statystykę, w której jest lepszy niż Lamine Yamal.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Jordi Sanchez skuteczniejszy niż Lamine Yamal

Jordi Sanchez w pierwszych meczach nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy był jednym z największych objawień ligi. Hiszpan imponował skutecznością w barwach Wisły Kraków, zastępując przy okazji swojego rodaka Angela Rodado. Dla Białej Gwiazdy strzelił sześć bramek w siedmiu meczach. Niespodziewanie na początku września zmienił klub, przechodząc do Pogoni Szczecin. Mimo zmiany klubu jego skuteczność pozostała na wysokim poziomie.

Dla Portowców rozegrał cztery mecze w lidze, strzelając w nich trzy bramki. Łącznie ma więc 11 spotkań i 9 bramek, co czyni go najskuteczniejszym hiszpańskim piłkarzem we wszystkich ligach europejskich. Marca poświęciła mu osobny artykuł, wskazując, że ma więcej bramek niż Lamine Yamal.

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– Hiszpański futbol to znacznie więcej niż tylko LaLiga. Hiszpańscy szkoleniowcy podbijają Europę, imponując swoimi umiejętnościami. Podobnie wygląda sytuacja z piłkarzami. Jordi Sanchez jest tego doskonałym przykładem. Obecnie to jeden z piłkarzy, o których w Polsce mówi się najgłośniej. Obecnie jest najskuteczniejszym hiszpańskim strzelcem w europejskich ligach – czytamy na łamach dziennika Marca.

– To lepszy wynik niż osiągnięcia takich hiszpańskich piłkarzy jak Lamine Yamal, Alex Baena, Sergio Camello, Roberto Fernandez czy Nacho Ferri z Feyenoordu. Żaden Hiszpan występujący w europejskich rozgrywkach ligowych nie zdobył dotychczas więcej bramek od niego – piszą Hiszpanie.

Między innymi dzięki trafieniom Sancheza pozycja w tabeli Pogoni Szczecin może cieszyć kibiców. Portowcy zajmują 4. miejsce z dorobkiem 21 punktów. Na swoim koncie mają dziewięć meczów bez porażki z rzędu w Ekstraklasie.