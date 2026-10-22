Kane przegonił Lewandowskiego. Przed nim tylko Ronaldo

Harry Kane strzelił gola w dziesięciu meczach LM z rzędu
Harry Kane od momentu, gdy dołączył do Bayernu Monachium, imponuje skutecznością. Anglik strzela jak na zawołanie, dzięki czemu zbliża się do licznych rekordów nie tylko w Bundeslidze, ale również Lidze Mistrzów. Podczas ostatniego spotkania z Arsenalem prześcignął nawet Roberta Lewandowskiego.
Kane skutecznie wykorzystał rzut karny. Gol strzelony przeciwko Kanonierom sprawił, że przedłużył serię meczów z bramką w Lidze Mistrzów do dziesięciu z rzędu. Dla porównania Lewandowski miał dwie serie z dziewięcioma meczami z rzędu z golem. Przed 33-latkiem jest tylko Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest rekordzistą pod tym względem, mając na swoim koncie jedenaście spotkań z rzędu, w których strzelał bramkę.
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Najdłuższa seria meczów z golem z rzędu w Lidze Mistrzów:
- Cristiano Ronaldo – 11 meczów
- Harry Kane – 10 meczów*
- Robert Lewandowski – 9 meczów (listopad 2020 – listopad 2021)
- Robert Lewandowski – 9 meczów (wrzesień 2019 – sierpień 2020)
- Ruud van Nistelrooy – 9 meczów
- Cristiano Ronaldo – 8 meczów
Wspaniała seria Kane’a rozpoczęła się 21 stycznia tego roku od spotkania z Union SG. Później strzelał gola w każdym meczu z PSV, Atalantą, dwa razy z Realem Madryt, dwa razy z PSG, Bodo/Glimt, Viking i Arsenalem. Szansę na wyrównanie rekordu będzie miał (3 listopada) przeciwko Atletico Madryt.