Kane przegonił Lewandowskiego. Przed nim tylko Ronaldo

Harry Kane strzelił kolejnego gola w Lidze Mistrzów. Napastnik Bayernu Monachium kontynuuje serię dziesięciu meczów z rzędu z bramką. Właśnie prześcignął Roberta Lewandowskiego. Przed nim jest już tylko Cristiano Ronaldo, który strzelał w jedenastu kolejnych meczach.

fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane strzelił gola w dziesięciu meczach LM z rzędu

Harry Kane od momentu, gdy dołączył do Bayernu Monachium, imponuje skutecznością. Anglik strzela jak na zawołanie, dzięki czemu zbliża się do licznych rekordów nie tylko w Bundeslidze, ale również Lidze Mistrzów. Podczas ostatniego spotkania z Arsenalem prześcignął nawet Roberta Lewandowskiego.

Kane skutecznie wykorzystał rzut karny. Gol strzelony przeciwko Kanonierom sprawił, że przedłużył serię meczów z bramką w Lidze Mistrzów do dziesięciu z rzędu. Dla porównania Lewandowski miał dwie serie z dziewięcioma meczami z rzędu z golem. Przed 33-latkiem jest tylko Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest rekordzistą pod tym względem, mając na swoim koncie jedenaście spotkań z rzędu, w których strzelał bramkę.

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Najdłuższa seria meczów z golem z rzędu w Lidze Mistrzów:

Cristiano Ronaldo – 11 meczów Harry Kane – 10 meczów* Robert Lewandowski – 9 meczów (listopad 2020 – listopad 2021) Robert Lewandowski – 9 meczów (wrzesień 2019 – sierpień 2020) Ruud van Nistelrooy – 9 meczów Cristiano Ronaldo – 8 meczów

Wspaniała seria Kane’a rozpoczęła się 21 stycznia tego roku od spotkania z Union SG. Później strzelał gola w każdym meczu z PSV, Atalantą, dwa razy z Realem Madryt, dwa razy z PSG, Bodo/Glimt, Viking i Arsenalem. Szansę na wyrównanie rekordu będzie miał (3 listopada) przeciwko Atletico Madryt.