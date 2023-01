PressFocus Na zdjęciu: Mykhaylo Mudryk

Chelsea dokonała jednego z największych transferów podczas trwającego zimowego okienka. Do Londynu za około 100 milionów euro przeniósł się Mykhaylo Mudryk. Ukrainiec jest zadowolony z powodu dołączenia do drużyny “The Blues”.

Mykhaylo Mudryk przeszedł do Chelsea

“The Blues” głęboko sięgnęli do kieszeni

Skrzydłowy nie może doczekać się gry w nowych barwach

“Jestem bardzo szczęśliwy”

Chelsea w niedzielne popołudnie potwierdziła sprowadzenie Mykhaylo Mudryka z Szachtara Donieck. Ukrainiec, który wraz z bonusami będzie kosztował 100 mln euro, podpisał z angielskim klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. 22-letni skrzydłowy uchodzi za jeden z największych talentów w swoim kraju.

Mykhaylo Mudryk tuż po parafowaniu umowy z ekipą “The Blues” udzielił krótkiego wywiadu klubowym mediom. – Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Chelsea. To wielki klub występujący w fantastycznej lidze i wydaje mi się, że to bardzo atrakcyjny projekt na tym etapie mojej kariery – powiedział ukraiński piłkarz.

– Jestem podekscytowany możliwością poznania moich nowych kolegów z drużyny i nie mogę doczekać się nauki po okiem Grahama Pottera i jego sztabu – dodał.

Co ciekawe, do wczoraj wydawało się, że ośmiokrotny reprezentant Ukrainy przeprowadzi się do innego londyńskiego klubu – Arsenalu – ale Chelsea uprzedziła “Kanonierów” na ostatniej prostej. Tym samym lewy napastnik spróbuje swoich sił na boiskach Premier League i spełni swoje marzenie o grze na Wyspach Brytyjskich.

Mykhaylo Mudryk w 18 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 10 bramek i zaliczył 8 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro.

