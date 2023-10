Reprezentant Polski wraca gry! Pierwsze minuty od półtora roku

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder ma znaleźć się w kadrze meczowej Brighton na mecz Premier League 2

Dla Polaka mogą to być pierwsze minuty od półtora roku

Pomocnik od kwietnia 2022 pauzował z powodu zerwanych więzadeł

W końcu!

Jakub Moder doznał paskudnej kontuzji w kwietniu 2022 roku. Wówczas w meczu przeciwko Norwich zerwał więzadła krzyżowe. Powrót do pełni zdrowia pomocnika trwał bardzo długo – zdecydowanie więcej, niż pierwotnie zakładano. W rehabilitacji 24-latka było kilka komplikacji, ale w ostatnim czasie zdrowie Polaka zaczęło stopniowo wracać. Roberto De Zerbi poinformował nawet kilka dni temu, że Moder trenuje już z pierwszym zespołem.

Teraz jednak ma dojść do absolutnie przełomowego momentu. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” Jakub Moder ma znaleźć się w składzie na dzisiejszy mecz Brighton z Arsenalem w Premier League 2. Jeśli zagra, będzie to jego pierwszy występ po niemal roku i siedmiu miesiącach przerwy. Według dziennikarza sztab Brighton chce spokojnie wdrażać piłkarza do gry w drugim zespole, a później zobaczyć co będzie dalej.

Czytaj więcej: Hiszpanie bezlitośni dla Lewandowskiego. Spora krytyka po El Clasico