Menedżer klubu Premier League na wylocie. Apelują o to kibice

Sfrustrowani kibice Crystal Palace wykrzykiwali w czasie sobotniego meczu Premier League z Brighton, by działacze zwolnili w końcu menedżera Roya Hodgsona. Fani są sfrustrowani fatalnymi wynikami. Tym razem londyńska drużyna przegrała 1:4.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Roy Hodgson

Dni Hodgsona w Crystal Palace są policzone

O zwolnienie menedżera apelują kibice

Sam Hodgson przyznaje, że jest mu przykro

Kibice apelują, by zwolniono menedżera

To nie są łatwe tygodnie dla osób związanych z Crystal Palace. Drużyna spisuje się poniżej oczekiwań i w pięciu ostatnich meczach ligowych doznała trzech porażek. W sobotę londyńczycy zostali rozbici przez Brighton and Howe Albion.

Cierpliwość tracą już kibice, którzy w czasie meczu wykrzykiwali z trybun, by zwolnić menedżera Roya Hodgsona. Pogłoski o tym, że Crystal Palace może zmienić szkoleniowca pojawiły się już przed miesiącem. Teraz, zdaniem SkySports, menedżer jest naprawdę blisko utraty stanowiska.

Sam Hodgson odniósł się na konferencji prasowej do zachowania kibiców. – Nie ukrywam, że jest to przykre. Nie zamierzam jednak z tego powodu się załamywać. Wiem, że w tym momencie nasi fani nie są zadowoleni z niczego, co dotyczy klubu. Mają prawo okazywać swoje niezadowolenie – powiedział menedżer.

Crystal Palace zajmuje aktualnie 14. lokatę w tabeli Premier League. Drużyna ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.