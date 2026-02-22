Arsenal planuje wielki transfer. 80 mln euro klauzuli

19:12, 22. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Record / TEAMtalk

Arsenal rozważa przeprowadzenie dużego transferu. Jak donosi serwis Record, na celowniku Kanonierów znalazł się gwiazdor Sportingu Lizbona.

Mikel Arteta
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal może wzmocnić defensywę. Ousmane Diomande celem Kanonierów

Arsenal rozpoczął już pierwsze rozmowy w sprawie potencjalnego transferu Ousmane Diomande, którego klauzula wykupu wynosi aż 80 milionów euro. Iworyjski obrońca niedawno podpisał nowy kontrakt ze Sportingiem Lizbona, ale miało to głównie na celu utrzymanie jego wysokiej ceny rynkowej.

Z jednej strony ekipa z Emirates Stadium chce zabezpieczyć swoją defensywę, gdzie błyszczą już William Saliba i Gabriel Magalhaes, z drugiej strony fani mogą się zastanawiać, czy kolejny stoper jest obecnie priorytetem dla drużyny Mikela Artety. Konkurencja na tej pozycji jest duża i wydaje się, że taki transfer nie jest aktualnie potrzebny. O 22-latka walczą też Newcastle United oraz Crystal Palace.

Według „TEAMtalk” lepszym ruchem byłoby sprowadzenie nowego skrzydłowego, mianowicie Rafaela Leao. Portugalczyk z Mediolanu mógłby zastąpić Gabriela Martinellego, który ostatnio miewa gorsze momenty. Z kolei Leandro Trossard ma już 31 lat, więc klub potrzebuje młodszej i bardziej dynamicznej alternatywy w ataku.

Problem w tym, że według najnowszych doniesień gwiazdor Rossonerich nigdzie się nie wybiera, a Włosi pracują już nad przedłużeniem jego umowy.

Zobacz także: Liverpool chce Gordona. Newcastle postawiło sprawę jasno

