Man City chce zatrzymać gwiazdę. Rozmowy rozpoczęte

11:19, 8. maja 2026
Paweł Wątorski
Źródło:  Sky Sports

Manchester City pracuje nad nowym kontraktem z Josko Gvardiolem - podaje "Sky Sports". Obecna umowa chorwackiego obrońcy obowiązuje do 2028 roku.

Pep Guardiola
Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nowy kontrakt Josko Gvardiola w Manchesterze City na horyzoncie

Manchester City pozostaje w grze o mistrzostwo Premier League, jednak sytuację skomplikował wyjazdowy remis z Evertonem (3:3) w 35. kolejce. Strata punktów sprawiła, że walka o tytuł stała się jeszcze bardziej wymagająca dla ekipy Pepa Guardioli. Piłkarze The Citizens wciąż mają szansę zakończyć rozgrywki z trofeum. Już 16 maja zmierzą się z Chelsea na Wembley w finale Pucharu Anglii.

Na Etihad Stadium trwają intensywne prace nad przyszłością kadry. Jak informuje „Sky Sports”, Manchester City prowadzi zaawansowane rozmowy z Josko Gvardiolem w sprawie przedłużenia kontraktu oraz poprawy warunków finansowych. Obecna umowa 24-letniego chorwackiego obrońcy obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Gvardiol trafił do angielskiego klubu latem 2023 roku z RB Lipsk za 90 milionów euro. Możliwość gry zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie, sprawiły, że błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w zespole Guardioli. W trakcie sezonu Chorwat prezentował wysoką formę, lecc został zatrzymany przez poważną kontuzję.

W styczniu Gvardiol doznał złamania kości piszczelowej w prawej nodze i przeszedł operację. Obecnie zawodnik przechodzi rehabilitację. Do momentu urazu 24-latek rozegrał w sezonie 23 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. Władze klubu są przekonane, że rozmowy kontraktowe zakończą się sukcesem i porozumienie zostanie osiągnięte podczas letniego okna transferowego.

