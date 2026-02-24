Andrew Robertson rozchwytywany. Może przebierać w ofertach

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andrew Robertson

Rośnie zainteresowanie Andym Robertsonem

Andrew Robertson ma ważny kontrakt z Liverpoolem tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że lewy obrońca nie otrzyma propozycji przedłużenia umowy od mistrzów Premier League. To oznacza, iż szkocki wahadłowy może wkrótce stać się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Pozyskanie tak doświadczonego zawodnika bez konieczności płacenia kwoty odstępnego byłoby bowiem dla wielu ekip znakomitą okazją.

W ostatnich tygodniach Robertson był łączony między innymi z Tottenhamem Hotspur, Celtikiem Glasgow i Atletico Madryt. Jak podaje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, zainteresowanie 31-latkiem systematycznie rośnie. Do wyścigu o jego podpis dołączyły także inne kluby – Aston Villa, Crystal Palace oraz Wolverhampton Wanderers – które są gotowe złożyć mu ofertę w letnim okienku transferowym.

Mierzący 178 centymetrów defensor trafił do Liverpoolu w 2017 roku z Hull City i od tamtej pory rozegrał 367 spotkań w barwach drużyny The Reds. W tym czasie sięgnął po Ligę Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Anglii. Kapitan reprezentacji Szkocji w obecnym sezonie wystąpił w 25 meczach, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego wartość rynkowa jest szacowana na mniej więcej 12 milionów euro.