Media: Liverpool zdecydował ws. Arne Slota. Wszystko jasne

15:39, 29. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  De Telegraaf

Liverpool chce dać Arne Slotowi szansę poprowadzenia zespołu jeszcze w dwóch, trzech meczach. Jeśli wyniki nadal będą słabe, wówczas szkoleniowiec zostanie zwolniony, o czym informuje "De Telegraaf".

Arne Slot
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot z ostatnią szansą od władz Liverpoolu

Liverpool poprzedni sezon zakończył z niezwykle cennym mistrzostwem Anglii. The Reds sięgnęli chyba po najważniejsze trofeum w kraju w bardzo dobrym stylu i właściwie można powiedzieć, że zdeklasowali resztę stawki. Wielu oczekiwało więc, że w tym sezonie będzie podobnie. Latem klub wydał rekordowe sumy na transfery chociażby Floriana Wirtza oraz Alexandra Isaka, ale aktualnie trzeba powiedzieć o wielkim kryzysie zespołu z Anfield.

Obecnie w ligowej tabeli Liverpool zajmuje bowiem dopiero 12. miejsce, a w Lidze Mistrzów nie jest lepiej. Po ostatniej porażce właśnie w europejskich pucharach z PSV w jakimś sensie przelała się czara goryczy, bowiem opinie kibiców oraz ekspertów są właściwie jednoznaczne – Arne Slot powinien odejść. Według informacji przekazanych przez serwis „De Telegraaf”, Liverpool zdecydował, że szkoleniowiec otrzyma szansę wydostania zespołu z kryzysu.

POLECAMY TAKŻE

Arne Slot
Media: Liverpool zdecydował ws. Arne Slota. Wszystko jasne
Arne Slot
Liverpool wie, kim zastąpi Slota! To byłby hit
Serhou Guirassy
Serhou Guirassy przed wielkim transferem. Będzie kosztował 50 mln euro

Chodzi mianowicie o dwa lub trzy najbliższe mecze. Jeśli w nich wyniki zespołu nadal będą tak słabe, a gra nie będzie się poprawiać, to wówczas Arne Slot zostanie zwolniony. Najbliższe trzy spotkania to mecze na krajowym podwórku, bowiem w niedzielę Liverpool zmierzy się z West Hamem, w środę z Sunderlandem, a następnie z Leeds United. Nie jest to więc najtrudniejszy terminarz z możliwych.

Zobacz także: Barcelona zmieniła zdanie. Lewandowski zostanie, ale pod jednym warunkiem