Media: Liverpool zdecydował ws. Arne Slota. Wszystko jasne

Slot z ostatnią szansą od władz Liverpoolu

Liverpool poprzedni sezon zakończył z niezwykle cennym mistrzostwem Anglii. The Reds sięgnęli chyba po najważniejsze trofeum w kraju w bardzo dobrym stylu i właściwie można powiedzieć, że zdeklasowali resztę stawki. Wielu oczekiwało więc, że w tym sezonie będzie podobnie. Latem klub wydał rekordowe sumy na transfery chociażby Floriana Wirtza oraz Alexandra Isaka, ale aktualnie trzeba powiedzieć o wielkim kryzysie zespołu z Anfield.

Obecnie w ligowej tabeli Liverpool zajmuje bowiem dopiero 12. miejsce, a w Lidze Mistrzów nie jest lepiej. Po ostatniej porażce właśnie w europejskich pucharach z PSV w jakimś sensie przelała się czara goryczy, bowiem opinie kibiców oraz ekspertów są właściwie jednoznaczne – Arne Slot powinien odejść. Według informacji przekazanych przez serwis „De Telegraaf”, Liverpool zdecydował, że szkoleniowiec otrzyma szansę wydostania zespołu z kryzysu.

Chodzi mianowicie o dwa lub trzy najbliższe mecze. Jeśli w nich wyniki zespołu nadal będą tak słabe, a gra nie będzie się poprawiać, to wówczas Arne Slot zostanie zwolniony. Najbliższe trzy spotkania to mecze na krajowym podwórku, bowiem w niedzielę Liverpool zmierzy się z West Hamem, w środę z Sunderlandem, a następnie z Leeds United. Nie jest to więc najtrudniejszy terminarz z możliwych.

