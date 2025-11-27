Liverpool wskazał następcę Arne Slota. Zaskakujące nazwisko na liście

Liverpool wpadł w poważny kryzys, z którego próbuje wyjść Arne Slot. Według serwisu "TEAMtalk", następcą holenderskiego menedżera może zostać Ange Postecoglou.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kryzys Liverpoolu narasta, Arne Slot pod presją

Liverpool przeżywa obecnie jeden z najtrudniejszych okresów w swojej historii. Po triumfie w Premier League w zeszłym sezonie drużyna pod wodzą Arne Slota notuje serię katastrofalnych wyników, które budzą poważne wątpliwości w sprawie przyszłości holenderskiego menedżera.

Według doniesień „TEAMtalk”, w klubie rośnie zainteresowanie Ange Postecoglou, który niedawno opuścił Nottingham Forest. Postecoglou uważany jest za następcę Slota, jeśli problemy The Reds nie ulegną poprawie. Australijski szkoleniowiec w ubiegłym sezonie prowadził Tottenham Hotspur, z którym zdobył Ligę Europy. We wrześniu objął stery na City Ground. 60-latek został zwolniony po zaledwie ośmiu spotkaniach.

W ostatnich siedmiu meczach Premier League Liverpool przegrał sześć razy, a obecnie obrońcy tytułu mistrzowskiego zajmują miejsce w dolnej części tabeli, tracąc 11 punktów do liderującego Arsenalu. Walka o tytuł wydaje się coraz bardziej poza zasięgiem zespołu, co jest dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jakość kadry.

Choć Slot wciąż cieszy się poparciem władz klubu. Dziewięć porażek w ostatnich dwunastu meczach, w połączeniu z dramatycznym spadkiem formy kluczowych zawodników, budzi ogromne zaniepokojenie w klubie i wśród kibiców. Liverpool w najbliższym czasie zmierzy się z West Ham United i Sunderlandem. Kolejne porażki mogą jeszcze bardziej zwiększyć presję na Slota, a także przyspieszyć decyzje właścicieli w sprawie przyszłości menedżera.