Barcelona zmieniła zdanie. Lewandowski zostanie, ale pod jednym warunkiem

Robert Lewandowski otrzyma ofertę nowego kontraktu - twierdzi hiszpański dziennikarz. FC Barcelona chce go zatrzymać, ale wydarzy się to tylko wtedy, jeśli sam piłkarz będzie chciał zostać - mówił Mario Roldan w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona chce, żeby Lewandowski został na następny sezon

Robert Lewandowski ma przed sobą ostatnie siedem miesięcy kontraktu w FC Barcelonie. W Hiszpanii i w Polsce przyszłość napastnika to jeden z najbardziej palących tematów. Co chwilę media rozpisują się o potencjalnych scenariuszach, a nawet łączą go z innymi klubami. W kontekście następnego zespołu 37-latka pisano m.in. o Fenerbahce i Milanie.

Z początku Barcelona nie była przekonana do przedłużenia kontraktu z Lewandowskim. Wszystko zmieniło się jednak w ostatnim czasie, gdy Polak ponownie zaczął strzelać bramki. Okazuje się, że w Katalonii zmienili zdanie i chcą, żeby napastnik został w klubie. Mario Roldan, dziennikarz „Sportu” w rozmowie z WP Sportowe Fakty podkreślił, że Lewandowski dostanie propozycję nowego kontraktu, ale pod warunkiem, że sam będzie chciał zostać w klubie. Wygląda więc na to, że przyszłość zależy tylko i wyłącznie od niego.

– Na początku sezonu, po kontuzji, Barcelona nie zamierzała przedłużać z nim kontraktu ze względu na jego wiek i problemy fizyczne. Jednak po jego ostatnich występach, szczególnie w La Lidze, klub rozważy przedłużenie umowy o kolejny rok, o ile Robert również będzie chciał zostać – powiedział Mario Roldan w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

– W Hiszpanii nikt nie wątpi, że Lewandowski jest znakomitym piłkarzem. Ma niesamowity instynkt strzelecki i na świecie niewielu napastników zdobywa tyle bramek jak on, mimo że ma już 37 lat. Wątpliwości pojawiają się z dwóch powodów. Po pierwsze, Robert nie może wielokrotnie wykonywać intensywnych wysiłków w pressingu, a Flick wymaga tego od swoich zawodników. Po drugie, Lewandowski rzadko angażuje się w rozegranie i często trzyma się z boku, w przeciwieństwie do Ferrana Torresa, który częściej szuka kontaktu z piłką lub biegnie w wolną przestrzeń. Jednak Lewandowski posiada coś, czego nie ma Ferran ani większość piłkarzy – potrafi rozstrzygnąć mecz, nawet jeśli nie uczestniczy w nim aktywnie – dodał dziennikarz katalońskiego dziennika Sport.

Lewandowski gra w Barcelonie od 2022 roku, gdy latem przeniósł się do Hiszpanii z Bayernu Monachium. Łącznie rozegrał w klubie 161 spotkań, w których zdobył 109 goli i zanotował 20 asyst. Na swoim koncie ma m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii.