Manchester United od początku sezonu 2023/2024 walczy z kryzysem sportowym. W drużynie Czerwonych Diabłów wyraźnym problemem jest brak bramkostrzelnego napastnika, co potwierdza fakt, że najskuteczniejszym graczem ekipy z Old Trafford jest Scott McTominay.

Źródło: Goal.pl / The Mirror

IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Manchester United nie zachwyca w sezonie 2023/2024

Jednym z problemów jest brak klasowego napastnika

Na radarze Czerwonych Diabłów znalazło się kilka nazwisk

Manchester United szuka napastnika. Liczby są bezlitosne

Manchester United od początku sezonu 2023/2024 nie prezentuje się najlepiej. Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga nie zdołała wyjść z grupy Ligi Mistrzów oraz zajmuje dopiero 8. pozycję w tabeli Premier League, tracąc do liderującego Liverpoolu 14 punktów.

Tabela Premier League / Opta

Czerwone Diabły mierzą się z wieloma problemami, ale jednym z najbardziej widocznych jest brak bramkostrzelnego napastnika. W większości meczów podstawowym wyborem Erika ten Haga był Rasmus Hojlund. Nowy nabytek nie spisywał się jednak najlepiej, zdobywając zaledwie jednego gola w 15 meczach Premier League.

Ofensywny kryzys Man Utd potwierdza klasyfikacja strzelców Premier League. Najskuteczniejszym piłkarzem Czerwonych Diabłów jest Scott McTominay, czyli piłkarz występujący z reguły na pozycji defensywnego pomocnika. Szkot do prowadzących Erlinga Haalanda i Mohameda Salaha traci aż 9 bramek.

Najlepsi strzelcy Premier League / Opta

Sztab Man Utd zdaje sobie sprawę ze swoich kłopotów. W związku z tym jako jeden z celów na zimowe okno transferowe obrano pozyskanie napastnika. Według serwisu The Mirror na radarze klubu z Old Trafford znaleźli się tacy piłkarze jak m.in. Serhou Guirassy z VfB Stuttgart, Eric Maxim Choupo-Moting i Thomas Mueller z Bayernu Monachium, a także Timo Werner z RB Lipsk. Wiadomo jednak, że Niemiec jest bardzo blisko przenosin do Tottenhamu.

