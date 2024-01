Imago / Stewart Kendall Na zdjęciu: Erik ten Hag

Casemiro i Lisandro Martinez doszli do pełni zdrowia po ostatnich kontuzjach

Powrót piłkarzy potwierdził Erik ten Hag na przedmeczowej konferencji prasowej

Argentyński obrońca był wyłączony z gry od września ubiegłego roku

Lisandro Martinez i Casemiro trenują z zespołem Manchesteru United

Manchester United przez pierwszą część sezonu borykał się z ogromną ilością kontuzji. Przez to Erik ten Hag nie miał dużych możliwości, jeśli chodzi o rotację składem. Na szczęście kibice Czerwonych Diabłów mogą odetchnąć z ulgą. Holender potwierdził dobre informacje na konferencji prasowej przed meczem Pucharu Anglii z Wigan. Casemiro oraz Lisandro Martinez trenują na boisku z resztą drużyny.

– Z niecierpliwością czekamy, aż będą mogli dołączyć do zespołu w dniu meczowym. Nadal potrzebują trochę czasu, ale jest to dobry znak, że wrócili do zajęć na boisku z resztą zespołu. Teraz musimy stopniowo wprowadzić ich w trening z większym obciążeniem, a później przygotować do gry w meczu – powiedział Erik ten Hag.

Casemiro opuścił zszedł z boiska z kontuzją podczas meczu z Newcastle w Carabao Cup. Późniejsze badania wykazały, że pomocnik doznał kontuzji ścięgna podkolanowego. Z kolei Lisandro Martinez opuścił jak dotąd większą część sezonu. Argentyńczyk od końcówki września leczy poważny uraz kości śródstopia. Z powodu kontuzji opuścił już w bieżącej kampanii 22 spotkania Manchesteru United.