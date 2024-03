Manchester United przygotowuje się do rywalizacji z Liverpoolem w ramach Pucharu Anglii. We wtorek razem z drużyną trenował Mason Mount, który przez ostatnie kilka miesięcy leczył kontuzję łydki.

Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Mason Mount

Manchester United w weekend zmierzy się z Liverpoolem w Pucharze Anglii

Mason Mount wrócił do treningów z zespołem

Anglik zmagał się w ostatnim czasie z kontuzją łydki

Mason Mount wrócił do treningów

Manchester United w tym sezonie ma ogromne problemy w związku z ogromną liczbą kontuzji w pierwszym składzie. Co chwilę z gry wypadają kluczowi piłkarze, a Erik ten Hag musi łatać dziury w zespole wychowankami z akademii. Na szczęście do treningów z pierwszym zespołem wrócił Mason Mount, o czym klub poinformował na swojej stronie internetowej.

Czerwone Diabły przygotowują się do meczu w 1/8 finału Pucharu Anglii z Liverpoolem. Spotkanie z The Reds odbędzie się 17 marca na stadionie Old Trafford. We wtorek podczas treningu pierwszego zespołu razem z drużyną ćwiczył 25-letni pomocnik. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie gotowy do gry po przerwie reprezentacyjnej. Przypomnijmy, że Mason Mount trafił do Manchesteru przed sezonem, lecz jego dotychczasowy pobyt w klubie torpedowany jest przez urazy.

Ostatnia kontuzja łydki, której nabawił się w listopadzie, wyłączyła go z gry aż na cztery miesiące. Łącznie z powodu problemów zdrowotnych opuścił w Manchesterze United 27 spotkań. Były piłkarz Chelsea na boisku w bieżącej kampanii pojawił się tylko w 12 meczach.