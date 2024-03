Imago / Joaquim Ferreira Na zdjęciu: Joao Neves

Manchester United może wydać rekordowe pieniądze za portugalski talent

Joao Neves znalazł się na celowniku Czerwonych Diabłów

Najdroższym transferem Manchesteru United jest Paul Pogba, za którego zapłacili 105 milionów euro

Joao Neves w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United przyzwyczaił do wydawania ogromnych sum na rynku transferowym. W przeszłości Czerwone Diabły wydały krocie na takich piłkarzy jak Paul Pogba, Antony, Harry Maguire czy Jadon Sancho. Na ich nieszczęście żaden z zawodników wielkiej kariery na Old Trafford nie zrobił. Mimo to angielski klub po raz kolejny chce wydać ogromną sumę na jednego piłkarza podczas letniego okna transferowego.

Według portalu Daily Mail na celowniku klubu znajduje się Joao Neves z Benfiki. Portugalczyk uważany jest za jeden z największych talentów w futbolu. Obecny zespół 19-latka oczekuje za niego ponad 100 milionów euro. Brytyjski portal informuje, że Sir Jim Ratcliffe jest gotów zgodzić się na tak dużą kwotę i dać zielone światło do rozmów ws. transferu.

Joao Neves w tym sezonie zagrał łącznie 43 mecze, w których strzelił 2 bramki i zaliczył tyle samo asyst. Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro. Jeśli transfer Nevesa na Old Trafford dojdzie do skutku to może on pobić rekord transferowy Paula Pogby. Francuz do Czerwonych Diabłów trafił za kwotę 105 milionów euro.