Neville: Nie ma nikogo, kto pozwoliłby Manchesterowi United wskoczyć na wyższy poziom

Klubowy sezon 2023/24 w Anglii dobiegł końca. Zwycięzcą ostatniego meczu, w którym stawką był Puchar Anglii, zwyciężył Manchester United. „Czerwone Diabły” jednak nie mogą zaliczyć minionej kampanii do udanej. Zespół Erika ten Haga szybko pożegnał się z Ligą Mistrzów, natomiast w Premier League zajął odległe miejsce. Tym samym niepewna jest przyszłość holenderskiego szkoleniowca na Old Trafford.

Temat Manchesteru United na łamach „Sky Sports” postanowił poruszyć Gary Neville. Były angielski piłkarz uważa, że Erik ten Hag zapracował sobie na to, aby otrzymać szansę na kolejny sezon. 49-latek również jest przekonany, że „Czerwone Diabły” nie wygrałyby Premier League nawet gdyby na ławce trenerskiej zasiadł Pep Guardiola.

– Myślę, że Erik ten Hag zasłużył sobie na to, aby kontynuować pracę. Nie jest to może wyraziste poparcie, ale kiedy zwalniamy menadżera, to po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, czy mamy odpowiedniego i lepszego następcę. Oczywiście nie ma wybitnego kandydata, który mógłby go zastąpić i oferowałby natychmiastową oraz ogromną poprawę. Jeśli byłaby szansa, aby zatrudnić kogoś takiego jak Juergen Klopp, co zrobił Liverpool w 2015 roku lub Pep Guardiola, co zrobił Manchester City w 2016 roku, to oczywiście miałoby to sens – powiedział Gary Neville, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Obecnie nie ma nikogo, kto pozwoliłby Manchesterowi United nagle wskoczyć na wyższy poziom. Nowy menadżer mógłby zrobić coś lepiej, ale nawet z Guardiolą u sterów Manchester United nie wygrałby Premier League – dodał były kapitan „Czerwonych Diabłów”.

