Marcus Rashford ostatnio został przyłapany na tym, że przebywał w klubie nocnym. Zawodnik jednocześnie nie znalazł się w kadrze Manchesteru United na spotkanie Pucharu Anglii. Wygląda na to, że to nie koniec konsekwencji względem zawodnika.

fot. Imago / Every Second Media Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford ostatnio podpadł przedstawicielom Manchesteru United

The Sun przekonuje, że reprezentant Anglii może zostać ukarany finansowo

26-latek może zostać pozbawiony dwóch tygodniowych pensji

Man Utd ma ukarać Rashforda

Macus Rashford to zawodnik, wyróżniający się ogromnym potencjałem. Tymczasem najnowsze wieści dotyczące piłkarza są takie, że grozi mu postępowanie dyscyplinarne ze strony Manchesteru United. Wpływ na to ma obecność zawodnika w klubie nocnym w minioną środę. Jak na razie piłkarz opuścił treningi i mecz przeciwko Newport w Pucharze Anglii. Chociaż oficjalnie powodem nieobecności gracza miała być choroba.

The Sun podaje natomiast, że zawodnikowi grozi gra w wysokości dwutygodniowej pensji. Tym samym do kasy klubu może wpłynąć suma mniej więcej 650 tysięcy funtów.

“Kiedy po raz pierwszy zasugerowano, że Marcus opuścił trening, ponieważ poprzedniego wieczoru nie było go w domu, zaprzeczył temu. To niesamowite, że pomyślał, że może wejść do klubu pełnego ludzi i powiedzieć, że to się nie wydarzyło. Trener będzie bardzo zawiedziony” – miało powiedzieć anonimowe źródło zacytowane w materiale.

26-letni zawodnik w tej kampanii wystąpił w 26 meczach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył sześć kluczowych podań. Rynkowa wartość Rashforda wynosi 70 milionów euro.