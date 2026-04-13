Manchester United w poniedziałkowy wieczór mierzył się w lidze z Leeds United. Rywalizacja na Old Trafford zakończyła się sensacją, ponieważ Czerwone Diabły przegrały rezultatem 1:2.

Leeds United pokonał Manchester United

Na poniedziałkowy wieczór został zaplanowany mecz kończący 32. kolejkę Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmował Leeds United. Podopieczni Michaela Carricka byli zdecydowanym faworytem tego meczu. Przyjezdni natomiast przystąpili do tego starcia po wymagającym meczu z West Hamem United w Pucharze Anglii, który zakończył się ich zwycięstwem po serii jedenastek.

Rywalizacja na Old Trafford wyśmienicie rozpoczęła się dla Leeds United. Goście już w 5. minucie objęli prowadzenie za sprawą Noaha Okafora.

Leeds prowadzi na Old Trafford! Noah Okafor znalazł sobie odrobinę miejsca w polu karnym 💪



Drużyna Daniela Farke fantastycznie prezentowała się w pierwszej odsłonie i już w 29. minucie mieli dwubramkową przewagę. Senne Lammensa po raz drugi pokonał Noah Okafor.

OKAFOR PO RAZ DRUGI! Leeds wybitnie skuteczne na Old Trafford 💪



Do przerwy Manchester United prezentował się fatalnie. To była ewidentnie najgorsza połowa drużyny za kadencji Michaela Carricka. Czerwone Diabły zatem wymagające 15 minut, aby odwrócić losy meczu.

Maszyna Manchesteru United powoli wchodziła w odpowiednie obroty, ale od 56. minuty musieli grać w osłabieniu. Lisandro Martinez zachował się karygodnie, ciągnąc za włosy Dominica Calverta-Lewina i został ukarany czerwoną kartką. Gospodarze jednak chwilę później strzelili kontaktowego gola, który była autorstwa Casemiro.

Casemiro znów strzela! Brazylijczyk z bramką kontaktową dla Manchesteru United ⚽



W kolejnych minutach gra bardzo się otworzyła. Manchester United atakował, a Leeds United czekało na kontry, w których mieli przewagę liczebną. Ostatecznie jednak wynik nie uległ zmianie i tym samym Czerwone Diabły zakończyły długą serię domowych meczów bez porażki.

Leeds United w kolejnym meczu zagra u siebie z Wolverhampton Wanderers. Manchester United natomiast zmierzy się z Chelsea.

Manchester United – Leeds United 1:2

Casemiro (69′) – Okafor (5′, 29′)