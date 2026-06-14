Arsenal szykuje wielki transfer. W grze nawet 100 mln euro

Arsenal planuje latem wzmocnić linię ofensywną. Dziennikarz Sacha Tavolieri ujawnił, że Kenan Yildiz z Juventusu znajduje się wysoko na liście życzeń mistrzów Anglii.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz na liście życzeń Arsenalu

Arsenal nie zamierza zwalniać tempa po zdobyciu mistrzostwa Anglii. Władze londyńskiego klubu już pracują nad wzmocnieniem kadry przed kolejnym sezonem. Jednym z głównych celów transferowych jest Kenan Yildiz. Skrzydłowy Juventusu Turyn znajduje się na szczycie listy życzeń Mikela Artety, który chce jeszcze bardziej zwiększyć siłę ofensywną swojego zespołu.

Jak informuje dziennikarz Sacha Tavolieri, Arsenal jest gotowy przeznaczyć nawet 100 milionów euro na sprowadzenie utalentowanego zawodnika. Chociaż Kanonierzy nie rozpoczęli jeszcze negocjacji z Juventusem, w klubie panuje przekonanie, że Yildiz idealnie pasowałby do systemu gry preferowanego przez hiszpańskiego szkoleniowca.

21-letni reprezentant Turcji od kilku sezonów przyciąga uwagę największych klubów Starego Kontynentu. Jego kariera nabrała rozpędu po odejściu z Bayernu Monachium latem 2022 roku. W niemieckim klubie nie otrzymał wystarczających szans na rozwój, dlatego zdecydował się na przeprowadzkę do Turynu.

Minione rozgrywki były dla Yildiza kolejnym krokiem naprzód. W 47 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 11 bramek i zanotował 10 asyst. Mikel Arteta uważa, że właśnie takich piłkarzy potrzebuje jego zespół, by skutecznie walczyć o triumf w Lidze Mistrzów. Obecny kontrakt tureckiego skrzydłowego obowiązuje do czerwca 2030 roku. Z pewnością Arsenal wykorzysta letnie okno do dokonania kolejnego głośnego transferu.