PSG gotowe na sprzedaż gwiazdy. Szaleją za nią Arsenal i Liverpool

Bradley Barcola chce kontynuować karierę w innym klubie. PSG poznało już jego zdanie i nie wyklucza sprzedaży. Gwiazdą interesują się czołowe kluby Premier League - informuje "L'Equipe".

fot. LE PICTORIUM Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Barcola chce odejść. PSG sprzeda go do Premier League?

Paris Saint-Germain dwa razy z rzędu triumfowało w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale wciąż pozostaje nienasycone. Luis Enrique uważa, że zespół powinien być jeszcze mocniejszy, dlatego liczy na jakościowe transfery. Paryżanie są łączeni z takimi gwiazdami, jak Michael Olise czy Julian Alvarez, co tylko pokazuje kierunek, w jakim chcą podążyć. Jednocześnie mogą to być dla jednego z piłkarzy ostatnie chwile na Parc des Princes. Mowa o Bradleyu Barcoli, który miał poprosić włodarzy o zgodę na odejście.

Co więcej, PSG jest otwarte na tego rozwiązanie, o ile otrzyma za niego odpowiednią finansowo ofertę. Wcześniej strony rozmawiały na temat nowej umowy, ale nie osiągnęły porozumienia. Barcola uważa, że stać go na bycie liderem zespołu, natomiast Enrique woli stawiać na innych piłkarzy. Francuz gra regularnie, ale w najważniejszych meczach siada na ławce rezerwowych, co nie do końca mu odpowiada.

Barcola w PSG przegrywa rywalizację z Chwiczą Kwaracchelią czy Desire Doue. To sprawia, że jest gotowy odejść, a klub mu na to pozwoli. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym kierunkiem przeprowadzki zdaje się być Premier League. Gwiazdą triumfatora Ligi Mistrzów interesują się Arsenal czy Liverpool. Na Anfield mógłby zastąpić Mohameda Salaha.

🚨 PSG are prepared to listen to offers for Bradley Barcola this summer after talks over a new contract stalled. 🇫🇷



The 23-year-old wants greater involvement in the biggest matches, while PSG are unwilling to offer guarantees over his role under Luis Enrique.



Barcola still has… pic.twitter.com/ImaVK8gXs3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 14, 2026

Barcola w sezonie 2025/2026 zanotował 49 występów, gromadząc w nich 13 bramek oraz 7 asyst.