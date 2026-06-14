Josko Gvardiol dołączy do Realu Madryt? Chorwat podjął decyzję

15:45, 14. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sportske Novosti

Josko Gvardiol ostatecznie nie przejdzie do Realu Madryt i przedłuży umowę z Manchesterem City. Jego nowy kontrakt ma obowiązywać do 2032 roku - podaje gazeta Sportske Novosti.

Josko Gvardiol
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Media: Manchester City przedłuży umowę z Josko Gvardiolem

Josko Gvardiol znajduje się na szczycie listy życzeń Realu Madryt, który podczas letniego okna transferowego planuje przebudowę składu. Nowy trener ekipy Królewskich – Jose Mourinho – bardzo ceni chorwackiego defensora za jego wszechstronność oraz wysokie umiejętności w grze obronnej i rozegraniu piłki. Portugalski szkoleniowiec widziałby 24-latka w swojej drużynie jako ważny element nowego projektu. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprowadzenie zawodnika nie dojdzie do skutku, a madrytczycy będą musieli poszukać wzmocnień gdzie indziej.

Jak informuje bowiem chorwacki dziennik „Sportske Novosti”, Manchester City jest o krok od przedłużenia kontraktu z Josko Gvardiolem. Rozmowy pomiędzy stronami są już na bardzo zaawansowanym etapie i zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. Nowa umowa miałaby obowiązywać do 30 czerwca 2032 roku, a piłkarz otrzymałby znaczącą podwyżkę wynagrodzenia. Aktualne porozumienie między zawodnikiem a klubem wygasa w 2028 roku. W tej sytuacji Real Madryt najprawdopodobniej będzie zmuszony skupić się na innych celach transferowych.

Gvardiol reprezentuje barwy Manchesteru City od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium z Lipska za około 90 milionów euro. Chorwacki stoper, mogący występować również na lewej stronie defensywy, szybko wyrósł na jednego z liderów zespołu Obywateli. W zakończonym sezonie rozegrał 25 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. Według danych portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 70 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej cenionych obrońców swojego pokolenia.

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