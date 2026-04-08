Carrick odmienił Man Utd? Piłkarz powiedział to wprost

07:53, 8. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  The Telegraph

Man Utd od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Michael Carrick, poprawił swoje wyniki. Tymczasem jasny przekaz o trenerze wyraził Amad Diallo, cytowany przez "The Telegraph".

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Amad Diallo o Michaelu Carricku

Man Utd w styczniu zdecydował się na roszadę na stanowisku trenera. Rubena Amorima zastąpił Michael Carrick. 44-latek jak na razie prowadził ekipę z Old Trafford w 10 spotkaniach, mogąc pochwalić się bilansem 2,30 punktu na mecz. To efekt siedmiu zwycięstw, dwóch remisów i jednej porażki. Tymczasem ostatnio na konkretne słowa o Angliku pozwolił sobie jeden z piłkarzy Czerwonych Diabłów.

– Uważamy, że to właściwy człowiek i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co robi teraz. Carrick ma ogromne doświadczenie w kierowaniu tym klubem, wykonuje dobrą robotę i ma bardzo dobre relacje z każdym zawodnikiem. Osobiście uważam, że to właściwy człowiek, ale to nie my, zawodnicy, powinniśmy decydować -Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takiego trenera, który wykonuje dobrą robotę, to moja szczera opinia – powiedział Amad Diallo cytowany przez „The Telegraph”.

Myślę, że klub podejmie decyzję pod koniec sezonu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takiego trenera, który wykonuje dobrą robotę, to moja szczera opinia Carrick odmienił Man Utd – dodał piłkarz.

Obecna umowa Anglika z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca trwającego sezonu. Man Utd aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli ligi angielskiej, mając 55 punktów na koncie. Do lidera, Arsenalu, traci 15 oczek. Do końca trwającej kampanii Czerwone Diabły mają do rozegrania już tylko siedem spotkań. Tymczasem w najbliższy poniedziałek Man Utd zmierzy się w roli gospodarza z Leeds United.

