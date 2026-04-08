Carrick odmienił Man Utd? Piłkarz powiedział to wprost

Man Utd od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Michael Carrick, poprawił swoje wyniki. Tymczasem jasny przekaz o trenerze wyraził Amad Diallo, cytowany przez "The Telegraph".

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Man Utd w styczniu zdecydował się na roszadę na stanowisku trenera. Rubena Amorima zastąpił Michael Carrick. 44-latek jak na razie prowadził ekipę z Old Trafford w 10 spotkaniach, mogąc pochwalić się bilansem 2,30 punktu na mecz. To efekt siedmiu zwycięstw, dwóch remisów i jednej porażki. Tymczasem ostatnio na konkretne słowa o Angliku pozwolił sobie jeden z piłkarzy Czerwonych Diabłów.

– Uważamy, że to właściwy człowiek i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co robi teraz. Carrick ma ogromne doświadczenie w kierowaniu tym klubem, wykonuje dobrą robotę i ma bardzo dobre relacje z każdym zawodnikiem. Osobiście uważam, że to właściwy człowiek, ale to nie my, zawodnicy, powinniśmy decydować -Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takiego trenera, który wykonuje dobrą robotę, to moja szczera opinia – powiedział Amad Diallo cytowany przez „The Telegraph”.

– Myślę, że klub podejmie decyzję pod koniec sezonu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takiego trenera, który wykonuje dobrą robotę, to moja szczera opinia Carrick odmienił Man Utd – dodał piłkarz.

Obecna umowa Anglika z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca trwającego sezonu. Man Utd aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli ligi angielskiej, mając 55 punktów na koncie. Do lidera, Arsenalu, traci 15 oczek. Do końca trwającej kampanii Czerwone Diabły mają do rozegrania już tylko siedem spotkań. Tymczasem w najbliższy poniedziałek Man Utd zmierzy się w roli gospodarza z Leeds United.