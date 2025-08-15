Ruben Amorim o transferze Man Utd za ponad 76 milionów. Konkretny komentarz

Manchester United tego lata był bardzo aktywny na rynku transferowym. Tymczasem ciekawą opinią na temat jednego z nowych graczy Czerwonych Diabłów podzielił się Ruben Amorim.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o Benjaminie Sesko

Manchester United ma zamiar w kolejnej kampanii co najmniej wywalczyć awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Pomóc w tym mają nowi zawodnicy, między innymi: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo czy Benjamin Sesko. Na temat ostatniego z wymienionych w rozmowie ze Sky Sports wypowiedział się menedżer angielskiej ekipy.

– Jestem bardzo zadowolony. Ma duży potencjał. Potrafi odnaleźć się w różnych ustawieniach – przekonywał Ruben Amorim.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Ben będzie napastnikiem Manchesteru United przez długi czas, dlatego zapłaciliśmy tak duże pieniądze za zawodnika, który może zapisać się w historii tego klubu – zaznaczył Portugalczyk.

– Mieliśmy mało czasu, ale jest gotowy fizycznie – to ważny czynnik w Premier League. Jest gotowy do gry, zobaczymy, czy zagra w pierwszym składzie przeciwko Arsenalowi – mówił menedżer Czerwonych Diabłów.

Sesko trafił do ekipy z Old Trafford na zasadzie transferu definitywnego, podpisując kontrakt do 2030 roku. Manchester United wyłożył za niego ponad 76 milionów euro. Wcześniej reprezentant Słowenii bronił barw między innymi takich klubów jak RB Lipsk czy FC Salzburg.

22-letni piłkarz w Bundeslidze rozegrał łącznie 55 spotkań, w których strzelił 21 goli i zaliczył siedem asyst. Jak dotąd największymi sukcesami 41-krotnego reprezentanta Słowenii są trzy mistrzostwa Austrii, Puchar Austrii oraz Superpuchar Niemiec.

Czytaj więcej: Chelsea na prostej drodze po wielki talent