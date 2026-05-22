FC Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Joao Pedro. Chelsea wstrzymuje się z negocjacjami, ponieważ poczeka na Xabiego Alonso. To trener zadecyduje, czy transfer Brazylijczyka dojdzie do skutku - informuje "TEAMtalk".

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Xabi Alonso zdecyduje, czy Joao Pedro trafi do FC Barcelony

FC Barcelona poszukuje napastnika, który od przyszłego sezonu wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Jednym z celów transferowych Dumy Katalonii jest Joao Pedro. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „TEAMtalk”. Otóż Chelsea wstrzymuje się z decyzją. To Xabi Alonso ma zdecydować, czy przeprowadzka napastnika na Camp Nou dojdzie do skutku.

Wspomniane źródło zdradza, że Chelsea nie chce rozstawać się z Joao Pedro. Jednak wolną rękę w kwestii budowy składu otrzyma właśnie Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec ma zadecydować, czy brazylijski snajper będzie potrzebny w jego zespole. Jeśli nie, to możemy spodziewać się, że zawodnik finalnie wyląduje w FC Barcelonie.

Mistrzowie Hiszpanii początkowo celowali w Juliana Alvareza. Piłkarz Atletico Madryt finalnie okazał się za drogi, więc Duma Katalonii skupiła się na Joao Pedro. Warto zaznaczyć, że nie tylko Blaugrana obserwuje gracza Chelsea. Również Arsenal podpatruje sytuację związaną z klubową przyszłością reprezentanta Brazylii.

Joao Pedro w trwającej kampanii rozegrał 49 spotkań w barwach Chelsea. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.