Arsenal zaskoczy? Poluje na gwiazdę Manchesteru City

17:15, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Arsenal może latem przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Prosto z Manchester City. Na radarze świeżo upieczonych mistrzów Premier League znalazł się bowiem Tijjani Reijnders - donosi "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal zapewnił sobie już upragniony tytuł mistrza Premier League i pozostała im teraz walka w finale Ligi Mistrzów. Władze klubu natomiast w pełni nie skupiają się na meczu z Paris Saint-Germain, ponieważ mają na oku nadchodzące letnie okienko. Serwis „TEAMtalk” informuje, że Kanonierzy mogą przeprowadzić wielki transfer z Manchesteru City. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Tijjani Reijnders.

Reprezentant Holandii niekoniecznie jest zadowolony z czasu spędzonego na boisku w koszulce Manchesteru City. Zawodnik może rozważyć zmianę barw klubowych, o czym donosi wspomniane źródło. Arsenal bacznie przygląda się pomocnikowi i być może lada moment spróbuje złożyć za niego oficjalną ofertę.

Arsenal jednak nie jest osamotniony w obserwacji Tijjaniego Reijndersa. Sonduje się także powrót holenderskiego pomocnika do Serie A, ponieważ znajduje się na radarze Juventusu. Zdecydowanie najlepsze lata piłkarskiej kariery gracz The Citizens spędził w Italii. Dotychczasowa przygoda w Premier League jest niekoniecznie udana w jego wykonaniu.

Tijjani Reijnders w obecnym sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce Manchesteru City. Udało mu się zgromadzić na koncie siedem trafień, a także zaliczył osiem asyst.

