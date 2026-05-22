Liverpool finalizuje transfer. Wielki talent blisko giganta

Samuel Martinez dołączy do Liverpoolu
Liverpool w tym sezonie Premier League zdecydowanie rozczarował i plasuje się na odległej piątej lokacie w tabeli. W 38. kolejce zespół prowadzony przez Arne Slota podejmie na Anfield z Brentford. The Reds chcą zapewnić sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Choć Slot w swoim debiutanckim roku sięgnął z Liverpoolem po mistrzostwo Anglii, w brytyjskich mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości holenderskiego szkoleniowca.
Władze Liverpoolu intensywnie pracują nad przyszłością drużyny i dopinają kolejne transfery młodych talentów. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub z Anfield uzgodnił warunki pozyskania 17-letniego Samuela Martineza z Atletico Nacional. Kolumbijski pomocnik dołączy do angielskiego giganta w 2027 roku, gdy tylko osiągnie pełnoletność i będzie mógł oficjalnie przenieść się do Europy.
Transfer został już sfinalizowany na poziomie porozumienia między klubami, a zawodnik ma podpisać pięcioletni kontrakt z The Reds. Martinez uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Kolumbii. Wyróżnia się bardzo dobrą techniką, kontrolą piłki oraz umiejętnością gry w środku pola.
W ostatnich miesiącach Liverpool konsekwentnie stawia na rozwój młodych zawodników. Dobrym przykładem jest 17-letni Rio Ngumoha, który coraz śmielej przebija się do pierwszego składu. Angielski skrzydłowy zdobył trzy bramki w 30 spotkaniach.