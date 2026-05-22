Liverpool finalizuje transfer. Wielki talent blisko giganta

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Samuel Martinez dołączy do Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie Premier League zdecydowanie rozczarował i plasuje się na odległej piątej lokacie w tabeli. W 38. kolejce zespół prowadzony przez Arne Slota podejmie na Anfield z Brentford. The Reds chcą zapewnić sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Choć Slot w swoim debiutanckim roku sięgnął z Liverpoolem po mistrzostwo Anglii, w brytyjskich mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości holenderskiego szkoleniowca.

Władze Liverpoolu intensywnie pracują nad przyszłością drużyny i dopinają kolejne transfery młodych talentów. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub z Anfield uzgodnił warunki pozyskania 17-letniego Samuela Martineza z Atletico Nacional. Kolumbijski pomocnik dołączy do angielskiego giganta w 2027 roku, gdy tylko osiągnie pełnoletność i będzie mógł oficjalnie przenieść się do Europy.

Transfer został już sfinalizowany na poziomie porozumienia między klubami, a zawodnik ma podpisać pięcioletni kontrakt z The Reds. Martinez uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Kolumbii. Wyróżnia się bardzo dobrą techniką, kontrolą piłki oraz umiejętnością gry w środku pola.

🚨🇨🇴 Liverpool agree deal to sign Samuel Martínez from Atletico Nacional, here we go!



Deal in place for 17 year old Colombian talent to join in 2027, as soon as he turns 18.#LFC anticipate Borussia Dortmund, as @PSierraR revealed. Agreement closed. pic.twitter.com/91Yg8pNDU1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

W ostatnich miesiącach Liverpool konsekwentnie stawia na rozwój młodych zawodników. Dobrym przykładem jest 17-letni Rio Ngumoha, który coraz śmielej przebija się do pierwszego składu. Angielski skrzydłowy zdobył trzy bramki w 30 spotkaniach.