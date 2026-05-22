Bernardo Silva zostanie w Premier League? Ciekawa opcja na stole

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Chelsea dołączyła do wyścigu o podpis Bernardo Silvy

Bernardo Silva będzie jednym z najbardziej łakomych kąsków podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt 31-letniego pomocnika z Manchesterem City wygasa 30 czerwca 2026 roku, a angielski klub poinformował już, że umowa nie zostanie przedłużona. To oznacza, iż portugalski gwiazdor po wielu latach opuści Etihad Stadium i dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Taka okazja z pewnością przyciągnie uwagę największych europejskich drużyn.

W ostatnich miesiącach Bernardo Silva był łączony z takimi gigantami jak Real Madryt, FC Barcelona czy Paris Saint-Germain. Niewykluczone jednak, że doświadczony pomocnik pozostanie na boiskach Premier League. Jak informuje hiszpańska gazeta „MARCA”, do wyścigu o zakontraktowanie Portugalczyka dołączyła bowiem również Chelsea. Nowy trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – bardzo ceni umiejętności techniczne oraz wszechstronność 31-letniego zawodnika i widzi w nim ważne ogniwo swojego zespołu.

107-krotny reprezentant Portugalii rozpoczynał karierę w Benfice Lizbona, skąd trafił do AS Monaco. Po udanym pobycie we Francji przeniósł się w 2017 roku do Manchesteru City, z którym zdobył sześć mistrzostw Premier League, dwa Puchary Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W trwającym sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 30 milionów euro.