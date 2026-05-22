Bernardo Silva zostanie w Premier League? Ciekawa opcja na stole

12:55, 22. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  MARCA

Bernardo Silva opuści Manchester City wraz z końcem aktualnej kampanii. Jak podaje hiszpański dziennik MARCA, chrapkę na pozyskanie 31-letniego Portugalczyka ma między innymi Chelsea.

Bernardo Silva
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Chelsea dołączyła do wyścigu o podpis Bernardo Silvy

Bernardo Silva będzie jednym z najbardziej łakomych kąsków podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt 31-letniego pomocnika z Manchesterem City wygasa 30 czerwca 2026 roku, a angielski klub poinformował już, że umowa nie zostanie przedłużona. To oznacza, iż portugalski gwiazdor po wielu latach opuści Etihad Stadium i dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Taka okazja z pewnością przyciągnie uwagę największych europejskich drużyn.

W ostatnich miesiącach Bernardo Silva był łączony z takimi gigantami jak Real Madryt, FC Barcelona czy Paris Saint-Germain. Niewykluczone jednak, że doświadczony pomocnik pozostanie na boiskach Premier League. Jak informuje hiszpańska gazeta „MARCA”, do wyścigu o zakontraktowanie Portugalczyka dołączyła bowiem również Chelsea. Nowy trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – bardzo ceni umiejętności techniczne oraz wszechstronność 31-letniego zawodnika i widzi w nim ważne ogniwo swojego zespołu.

107-krotny reprezentant Portugalii rozpoczynał karierę w Benfice Lizbona, skąd trafił do AS Monaco. Po udanym pobycie we Francji przeniósł się w 2017 roku do Manchesteru City, z którym zdobył sześć mistrzostw Premier League, dwa Puchary Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W trwającym sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 30 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości