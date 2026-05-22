Legenda Chelsea zakończyła karierę. Ma w CV także Atletico Madryt

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Oficjalnie: Cesar Azpilicueta odwiesił buty na kołek

Cesar Azpilicueta poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu piłkarskiej kariery. – Dziś chcę się z Wami podzielić tym, że ten sezon będzie moim ostatnim jako profesjonalnego piłkarza. Po tylu latach spełniania mojego marzenia czuję, iż nadszedł czas, by rozpocząć nowy rozdział w moim życiu – napisał 36-letni defensor. Decyzja doświadczonego Hiszpana kończy jego piękną oraz bogatą przygodę z futbolem, podczas której występował na najwyższym europejskim poziomie przez wiele sezonów.

44-krotny reprezentant Hiszpanii, który w sierpniu 2025 roku dołączył do Sevilli, w najbliższy weekend rozegra więc ostatni mecz w zawodowej karierze. W sobotę, 23 maja o godzinie 21:00 andaluzyjski zespół zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo w ramach 38. kolejki La Ligi. Dla Azpilicuety będzie to wyjątkowe i z pewnością bardzo emocjonalne spotkanie. Kibice oraz klubowi koledzy zamierzają godnie pożegnać jednego z najbardziej cenionych hiszpańskich defensorów ostatnich lat.

Hiszpański zawodnik, który występował zarówno jako boczny obrońca, jak i stoper, największe sukcesy odnosił w Chelsea. Koszulkę londyńskiej drużyny przywdziewał w latach 2012-2023, sięgając między innymi po triumf w Lidze Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Anglii. W swoim bogatym piłkarskim CV posiada również Atletico Madryt i Olympique Marsylia. Azpilicueta przez lata uchodził za wzór profesjonalizmu oraz jednego z najbardziej solidnych defensorów w Europie.