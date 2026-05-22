Enzo Fernandez wzbudził zainteresowanie Realu Madryt
Real Madryt nie zamierza odpoczywać podczas letniego okienka transferowego. Słaby sezon sprawił, że władze klubu z Estadio Santiago Bernabeu planują kolejną przebudowę składu. Jak informuje serwis „The Independent”, Królewscy są gotowi rozbić bank. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Enzo Fernandez z Chelsea.
Do przeprowadzki Argentyńczyka na Estadio Santiago Bernabeu może faktycznie dojść w letnim okienku. Mistrz świata miał już wyrazić chęć na zmianę barw klubowych. Xabi Alonso jednak nie chce słuchać o możliwym rozstaniu z pomocnikiem. Nowy szkoleniowiec Chelsea wiąże przyszłość z tym zawodnikiem i chce zbudować skład wokół niego.
Real Madryt jednak nie jest jedynym klubem, który obserwuje Enzo Fernandeza. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu Paris Saint-Germain. Ostatnio jednak do walki o transfer argentyńskiego gwiazdora włączył się także Arsenal. Trudno przewidzieć, gdzie będziemy mogli oglądać mistrza świata w kolejnym sezonie. Decyzja w tej sprawie będzie w pełni należała do The Blues.
Enzo Fernandez we wciąż trwającej kampanii rozegrał aż 53 spotkania w koszulce Chelsea. Statystyki Argentyńczyka są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 15 trafień, a także zaliczył siedem asyst.