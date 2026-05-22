Real Madryt zainteresowany wielką gwiazdą! Hit transferowy na horyzoncie

16:30, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  The Independent

Real Madryt może przeprowadzić transferową bombę. Królewscy mogą rozbić bank, ponieważ ich letnim priorytetem jest pozyskanie Enzo Fernandeza z Chelsea - informuje "The Independent".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt nie zamierza odpoczywać podczas letniego okienka transferowego. Słaby sezon sprawił, że władze klubu z Estadio Santiago Bernabeu planują kolejną przebudowę składu. Jak informuje serwis „The Independent”, Królewscy są gotowi rozbić bank. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Enzo Fernandez z Chelsea.

Do przeprowadzki Argentyńczyka na Estadio Santiago Bernabeu może faktycznie dojść w letnim okienku. Mistrz świata miał już wyrazić chęć na zmianę barw klubowych. Xabi Alonso jednak nie chce słuchać o możliwym rozstaniu z pomocnikiem. Nowy szkoleniowiec Chelsea wiąże przyszłość z tym zawodnikiem i chce zbudować skład wokół niego.

Real Madryt jednak nie jest jedynym klubem, który obserwuje Enzo Fernandeza. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu Paris Saint-Germain. Ostatnio jednak do walki o transfer argentyńskiego gwiazdora włączył się także Arsenal. Trudno przewidzieć, gdzie będziemy mogli oglądać mistrza świata w kolejnym sezonie. Decyzja w tej sprawie będzie w pełni należała do The Blues.

Enzo Fernandez we wciąż trwającej kampanii rozegrał aż 53 spotkania w koszulce Chelsea. Statystyki Argentyńczyka są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 15 trafień, a także zaliczył siedem asyst.

