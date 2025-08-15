Chelsea na prostej drodze po wielki talent

Chelsea wygląda na to, że jeszcze tego lata konkretnie wzmocni się w pomocy. Nowe informacje w sprawie transferu przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Xavi Simons zostanie zawodnikiem Chelsea

Chelsea w trakcie trwającej sesji transferowej sfinalizowała już kilka ruchów, ale nie zamierza na nich poprzestać. The Blues pozyskali między innymi: Joao Pedro, Jamiego Gittensa, Jorrela Hato, Liama Delapa oraz Estevao. Tymczasem wkrótce klub z Londynu może sprowadzić nowego pomocnika, co sugeruje dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło daje do zrozumienia, że kwestią czasu jest, kiedy Xavi Simons zasili szeregi Chelsea. Ten ruch ma być uzależniony jedynie od dopięcia transferu Christophera Nkunku do Bayernu Monachium. Gdy tylko przedstawiciel Premier League będzie miał odpowiednie środki, planuje sfinalizować transakcję z udziałem reprezentanta Holandii.

Simons to 22-latek, którego rynkowa wartość wynosi 70 milionów euro. 28-krotny reprezentant Holandii aktualnie broni barw RB Lipsk, do którego trafił w styczniu tego roku z Paris Saint-Germain na zasadzie transferu definitywnego. Wcześniej wychowanek FC Barcelony występował także w PSV Eindhoven.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Simons stanie przed szansą poznania kolejnej nowej ligi w swojej karierze. Jeszcze nigdy wcześniej nie miał okazji grać w Premier League. Jego głównym rywalem do miejsca w składzie może być przede wszystkim Cole Palmer, który obecnie wydaje się najbardziej wartościowym zawodnikiem Chelsea.

