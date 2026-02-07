Manchester United pokonał Tottenham w hitowym spotkaniu 25. kolejki Premier League. Bohaterami meczu na Old Trafford byli Bryan Mbeumo i Bruno Fernandes, natomiast antybohaterem został Cristian Romero.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes i Xavi Simons (Manchester United - Tottenham)

Manchester nie dał szans Tottenhamowi. Romero przyczynił się do porażki

Gospodarze rywalizacji na Old Trafford przystępowali do tego pojedynku po serii trzech zwycięstw z rzędu. Manchester United wygrał z lokalnymi rywalami (2:0), Arsenalem (3:2) i z Fulham (3:2). Natomiast Tottenham w Premier League przegrał z West Hamem (1:2) i zremisował z Burnley (2:2), a także z Manchesterem City (2:2).

Spurs od 29. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę. Bezpośrednią czerwoną kartkę za brutalny faul na Casemiro obejrzał Cristian Romero. Argentyńczyk po raz drugi w tym sezonie przedwcześnie opuścił boisko. Podopieczni Michaela Carricka wykorzystali grę w przewadze już dziewięć minut później – Bryan Mbeumo skorzystał z dogrania Kobbiego Mainoo i pokonał Guglielmo Vicario.

Po zmianie stron Manchester kontynuował ofensywę, ale kibice Czerwonych Diabłów na drugie trafienie czekali aż do 81. minuty. Diogo Dalot dorzucił z prawej strony, a Bruno Fernandes zamknął akcję strzałem bez przyjęcia.

Gospodarze wygrali ze Spurs 2:0 i po 25 meczach mają na koncie 44 punkty. Ten wynik aktualnie daje im 4. lokatę. Natomiast londyńczycy z dorobkiem 29 oczek plasują się na 14. miejscu.

Manchester United – Tottenham 2:0 (1:0)

Mbeumo 38′, Bruno Fernandes 81′