fot. Imago / Mark Cosgrove / News Images Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United został zweryfikowany w niedzielnym spotkaniu ligowym z Manchesterem City

Na temat derbów wypowiedział się Bruno Fernandes

Portugalczyk przekonywał,że jego zespół rozegrał dobrą partię, chociaż był też świadomy kilku niedociągnięć

Bruno Fernandes o meczu Man City – Man Utd

Manchester United nieźle zaczął niedzielne spotkanie z Manchesterem City. Za sprawą Bruno Fernendesa ekipa z Old Trafford objęła prowadzenie. Koniec końców i tak trzy punkty w derbowym starciu wywalczyli aktualni mistrzowie Premier League. Kilka zdań dotyczących rywalizacji wyraził pomocnik Czerwonych Diabłów.

– Myślę, że zespół był oddany swojej pracy. Mieliśmy swoje szanse. Czasami graliśmy zbyt głęboko, ale Man City zmusza wszystkich do takiej gry. Trzeba bronić swojego pola karnego i zrobiliśmy to bardzo dobrze w pierwszej połowie – rzekł Bruno Fernandes cytowany przez oficjalny stronę internetową.

– Zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. Niezależnie od tego, czy jest to Man City, czy jakikolwiek inny zespół. Man City to zespół, który wie, jak posiadać piłkę i dominować. Wiedzieliśmy, że musimy bardzo dobrze bronić naszej bramki i myślę, że nam się to udawało. Powinniśmy mieć więcej posiadania piłki niż w drugiej połowie – kontynuował Portugalczyk.

– Za każdym razem, gdy nie wygrywasz meczu, to boli. Wiemy, czego ten klub potrzebuje i chcemy wygrywać mecze, w których uczestniczymy. Nie udało nam się dzisiaj zdobyć trzech punktów, ale przed nami jeszcze długa droga. Wiemy, że nie wszystko jest w naszych rękach, ponieważ inne zespoły muszą tracić punkty, ale my musimy wykonać swoją pracę – powiedział Bruno Fernandes.