Nie tylko Manchester United. PSG gotowe na wielki ruch

Man Utd od dłuższego czasu ma plan, aby pozyskać defensywnego pomocnika Brighton & Hove Albion. Możliwe jednak, że angielski klub zostanie uprzedzony przez PSG, sugeruje TEAMtalk.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

PSG może przechwycić cel Manchesteru United

Manchester United to drużyna, która od momentu, gdy stery nad nią przejął Michael Carrick, wyraźnie poprawiła swoje wyniki. Jednocześnie władze klubu mają ambicje, aby zespół z Old Trafford w przyszłości rywalizował w Lidze Mistrzów. Tymczasem według informacji przekazanych przez TEAMtalk niewykluczone, że transferowy cel Czerwonych Diabłów uprzedzi gigant Ligue 1.

Źródło przekonuje, że Carlos Baleba znalazł się również na liście życzeń Paris Saint-Germain. Klub ze stolicy Francji musiałby wyłożyć na transakcję z udziałem 22-letniego zawodnika kwotę rzędu 92–110 milionów euro. Wcześniej pojawiały się także doniesienia, że chętna na pozyskanie piłkarza jest Chelsea.

Baleba to 16-krotny reprezentant Kamerunu. Zawodnik trafił do Brighton w sierpniu 2023 roku z Lille. Francuski klub otrzymał za niego 27 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza z zespołem z Premier League obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W trwającym sezonie Baleba wystąpił łącznie w 23 spotkaniach. W kontekście zawodnika w ostatnim czasie nie brakowało różnego rodzaju spekulacji transferowych. Media łączyły go między innymi z Bayernem Monachium czy Liverpoolem. Okazję do poprawy swojego bilansu kameruński pomocnik może mieć w środowy wieczór. Brighton zmierzy się wówczas na wyjeździe z Aston Villą. Spotkanie na Villa Park rozpocznie się o godzinie 20:30. W pierwszym starciu między tymi zespołami padło siedem goli, a górą byli piłkarze The Villans (4:3).