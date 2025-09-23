Było cierpienie, jest nadzieja. Mocne słowa o Manchesterze United

Man Utd w trakcie weekendu wrócił na zwycięski szlak, pokonując Chelsea (2:1). Gary Neville ze Sky Sports przekonywał, że dzięki tej wygranej Czerwone Diabły poczuły ogromną ulgę.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gary Neville

Gary Neville o przełamaniu Man Utd

Manchester United został oceniony przez byłego obrońcę klubu z Old Trafford, a obecnie eksperta telewizyjnego, Gary’ego Neville’a. Anglik skomentował ostatni występ Czerwonych Diabłów przeciwko Chelsea (2:1).

– Myślę, że szybka czerwona kartka dla Roberta Sancheza wywarła presję na Man Utd. To był niemal beznadziejny mecz. Gdyby wygrali, ludzie powiedzieliby, że Chelsea grała w dziesiątkę, ale kiedy Casemiro został wyrzucony z boiska tuż przed przerwą, zacząłem się martwić – mówił Neville cytowany przez Sky Sports.

– Przypuszczałem, że druga połowa będzie cierpieniem i rzeczywiście taka była, ale tak naprawdę uważam, że Man Utd zasłużył na zwycięstwo. To był dobry weekend dla Rubena Amorima, bo myślę, że potrzebował chwili wytchnienia i ulgi. Gdyby w tym spotkaniu nie było wygranej, bardzo by się to na nim odbiło, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że londyńczycy grali w osłabieniu – zaznaczył Anglik.

– Man Utd ma teraz dwa ważne mecze, bo sezon jest jeszcze w powijakach. Jeśli pokonasz Chelsea, możesz pokonać Brentford, a potem Sunderland u siebie, a to są dwa mecze, które można wygrać. Za kilka tygodni drużyna może być na szczycie tabeli i odzyska pewność siebie. Wiadomo, że jedno zwycięstwo tego nie zmieni, ale może być bardzo pomocne – podsumował Neville.

Ekipa z Old Trafford swój kolejny mecz rozegra w najbliższą sobotę. Spotkanie przeciwko Brentford rozpocznie się o godzinie 13:30.

