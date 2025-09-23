Nowy idol Anfield? Ekitike przerwał milczenie w sprawie rekordowej kwoty

Hugo Ekitike w trakcie letniego okna transferowego trafił z Eintrachtu Frankfurt do Liverpoolu za 95 milionów euro. Zawodnik zabrał głos w sprawie swojej wyceny w rozmowie z Goal.com.

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Hugo Ekitike o swojej wycenie transferowej

Hugo Ekitike błyskawicznie zaaklimatyzował się w Liverpoolu, co potwierdzają jego statystyki w nowym klubie. Jak dotąd piłkarz wystąpił w siedmiu meczach, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedno kluczowe podanie. Ostatnio zawodnik wypowiedział się na temat swojej wyceny.

– Nie obchodzi mnie tak naprawdę, ile Liverpool za mnie zapłacił. Skupiam się na swojej grze. Inni mogą mówić o kwotach związanych z moim transferem, bo nie da się od tego uciec. Piłka nożna po prostu się zmieniła. Liverpool to w każdym razie mój wybór. Chciałem tu trafić. Wiedziałem, że to będzie dla mnie odpowiednie miejsce i nie sądzę, abym popełnił błąd – mówił Ekitike, cytowany przez Goal.com.

23-letni gracz to dwukrotny reprezentant Francji. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Reims. W swoim CV ma też takie kluby jak: Vejle BK czy Paris Saint-Germain. W drużynie narodowej zadebiutował w tym miesiącu, grając w spotkaniach eliminacji do MŚ przeciwko Ukrainie i Islandii.

Jak dotąd największe sukcesy piłkarz odniósł w ekipie z Parc des Princes. Ekitike wygrał z PSG dwa razy mistrzostwo Ligue 1 i raz triumfował ze stołeczną drużyną w spotkaniu o Superpuchar Francji. W obecnym sezonie zawodnik o miejsce w składzie rywalizuje z Alexandrem Isakiem.

