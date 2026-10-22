Real Madryt pobił niesamowity rekord. Imponujący start w Lidze Mistrzów

Real Madryt ustanowił nowy rekord Ligi Mistrzów. Co ciekawe, przebili swój dotychczasowy najlepszy wynik. Okazuje się, że Królewscy strzelali co najmniej jednego gola w każdym z 45 domowych meczów w elitarnych rozgrywkach.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt pobił własny rekord w Lidze Mistrzów

Real Madryt jest w tym sezonie jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Początek rozgrywek wyszedł im bardzo dobrze, ponieważ w trzech meczach zgarnęli komplet punktów. Obecnie zajmują 4. miejsce w tabeli fazy ligowej za PSG, Aston Villą i Liverpoolem. Podopieczni Jose Mourinho pokonali do tej pory Inter Mediolan (2:1), AS Romę (4:3) oraz RB Lipsk (4:1). W ostatnim meczu ustanowili nowy rekord Ligi Mistrzów.

Z wyliczeń użytkownika MisterChip wynika, że Real Madryt strzelał gola w każdym z 45 ostatnich domowych meczów w Lidze Mistrzów. Tym samym pobili własny rekord, jaki ustanowili w 2018 roku, strzelając gola w 44. domowych spotkaniach z rzędu. Łącząc to wszystko, w ostatnich 90 meczach aż 89 razy strzelili min. jednego gola przed własną publicznością w Lidze Mistrzów. Jedyne spotkanie, w którym nie strzelili miało miejsce 12 grudnia 2018 roku z CSKA Moskwa. Poprzednia seria trwała od 2011 do 2018 roku. Miniona passa trwa od 2019 roku.

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Królewscy czekają teraz na niezwykle ważny mecz w ramach La Liga. W najbliższą niedzielę (25 października) zmierzą się z FC Barceloną w El Clasico. Obecnie podopieczni Mourinho zajmują 3. miejsce w tabeli ze stratą sześciu punktów do Katalończyków. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii. Już po 10. kolejkach mogą tracić do odwiecznego rywala aż dziewięć punktów.