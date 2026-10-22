Frederiksen odkrył karty. Oto skład Lecha na mecz z Sunderlandem

17:43, 22. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań podejmie przed własną publicznością Sunderland w 3. kolejce Ligi Europy. Niels Frederiksen posłał do boju najmocniejsze możliwe zestawienie zawodników. Oto składy na mecz Lech - Sunderland.

Niels Frederiksen
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Składy na mecz Lech Poznań – Sunderland

Lech Poznań awansował do fazy ligowej Ligi Europy po raz pierwszy od sezonu 2020/2021. W ostatnich latach rywalizowali głównie na poziomie Ligi Konferencji, a różnica poziomów pomiędzy rozgrywkami od początku jest widoczna gołym okiem. Po dwóch pierwszych meczach podopieczni Nielsa Frederiksena mają na swoim koncie 0 punktów. Co więcej, przegrywali bardzo wysoko z Crystal Palace (0:4) i Bayerem Leverkusen (1:4).

W czwartek (22 października) zmierzą się z Sunderlandem, a więc kolejnym przedstawicielem Premier League. Mistrz Polski nie będzie faworytem, choć spotkanie zostanie rozegrane na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Fani liczą jednak na przełamanie i pierwsze punkty w europejskich pucharach.

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O korzystny wynik powalczy zatem praktycznie najmocniejszy skład Lecha Poznań. W bramce zobaczymy Mateusza Lisa, przed którym zagrają Michał Gurgul, Terry Yegbe, Mateusz Skrzypczak oraz Joel Pereira. W środku pola duński szkoleniowiec postawił na Radosława Murawskiego. Antoniego Kozubala i Pablo Rodrigueza. Trio ofensywne stworzą Mikael Ishak do spółki z Patrikiem Walemarkiem oraz Danielem Hakansem.

Oficjalne składy na mecz Lech Poznań – Sunderland:

Lech: Lis – Pereira, Skrzypczak, Yegbe, Gurgul – Murawski, Kozubal, Rodriguez – Walemark, Ishak, Hakans

Sunderland: Roefs – Mukiele, Danso, O’Nien, Methalie – Xhaka, Ahoka – Angulo, Diarra, Fofana – Tutierov

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