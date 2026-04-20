Arsenal przegrał z Man City. Arteta ocenił szansę na tytuł

08:37, 20. kwietnia 2026
Źródło: Fabrizio Romano

Arsenal przegrał z Manchesterem City i skomplikował sobie sytuację w tabeli Premier League. Mikel Arteta uważa, że wszystko jest w ich rękach, a gra o mistrzostwo toczyć się będzie do samego końca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta wieerzy, że Arsenal zdobędzie mistrzostwo Anglii

Arsenal miał jeszcze jakiś czas temu bezpieczną przewagę w tabeli Premier League. Takie wpadki jak remis z Brentford czy Wolves oraz niedawna porażka z Bournemouth sprawiły, że Manchester City uwierzył w zdobycie mistrzostwa Anglii. Na dodatek w niedzielę w bezpośrednim meczu Obywatele pokonali Kanonierów (2:1) i są tylko trzy punkty za nimi.

Co więcej, Manchester City ma o jedno spotkanie rozegrane mniej. Jeśli wygrają zaległy mecz, zrównają się punktami z Arsenalem, a wtedy o tytule może zdecydować bilans bramek. Na ten moment lepszy bilans mają Londyńczycy, ale wszystko może się zmienić.

Mikel Arteta na konferencji prasowej zabrał głos w sprawie walki o mistrzostwo Anglii. Szkoleniowiec wciąż wierzy, że to jego zespół zdobędzie tytuł. Jest przekonany, że kwestia zwycięstwa w Premier League jest w rękach Arsenalu.

To nie koniec wyścigu o mistrzostwo. Mamy jeszcze pięć spotkań, oni sześć. Prowadzimy z przewagą trzech punktów. […] Mamy pełne przekonanie, że możemy to zrobić. Ponownie pokazaliśmy, jakim zespołem jesteśmy. Wszystko jest w naszych rękach i mamy to na wyciągnięcie ręki – mówił po meczu Mikel Arteta, cytowany przez Fabrizio Romano.

W następnej kolejce Arsenal zmierzy się z Newcastle, a Man City zagra z Burnley. Trzeba jednak pamiętać, że ekipa Artety wciąż gra w Lidze Mistrzów. W półfinale ich przeciwnikiem w walce o awans do wielkiego finału będzie Atletico Madryt.

