Mourinho krytykowany w Realu Madryt. Poszło o kluczową kwestię

Jose Mourinho znalazł się w centrum wieści o napięciach w Realu Madryt. Według The Touchline na X część piłkarzy ma krytykować jego podejście do taktyki i organizacji gry.

fot. box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho pod ostrzałem w Realu

Jose Mourinho ma mierzyć się z pierwszymi oznakami niezadowolenia w szatni Realu Madryt. Jak informuje The Touchline na X, niektórzy zawodnicy Królewskich nie są przekonani do strategii Portugalczyka, który ma w większym stopniu opierać grę na indywidualnych umiejętnościach piłkarzy niż na dopracowanym systemie taktycznym. Według tych wieści różnice w oczekiwaniach zaczynają wpływać na atmosferę w drużynie.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że wcześniej zastrzeżenia wobec Xabiego Alonso miały dotyczyć zupełnie innego podejścia. Były szkoleniowiec Realu miał zostać zwolniony między innymi z powodu zbyt skomplikowanych rozwiązań taktycznych. Teraz Mourinho ma spotykać się z krytyką z przeciwnego powodu. Zarzuca mu się niedostateczne uporządkowanie gry zespołu.

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W tej sytuacji Portugalczyk musi znaleźć równowagę między swobodą pozostawioną gwiazdom a konsekwentnym realizowaniem założeń taktycznych. Real dysponuje zawodnikami o ogromnych możliwościach indywidualnych, ale same umiejętności nie zawsze wystarczają do stworzenia dobrze funkcjonującej drużyny. Jeśli informacje o niezadowoleniu są prawdziwe, kluczowe może okazać się przekonanie piłkarzy do pomysłu trenera.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Xabi Alonso was reportedly dismissed for his overly sophisticated tactical approach, yet José Mourinho is now being criticised for lacking tactical depth.



Tensions have begun rising when several players grew frustrated with Mourinho's reliance on… pic.twitter.com/WGDstUd3hb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 11, 2026

Mourinho objął ekipę z Madrytu latem, a jego kontrakt ma obowiązywać do 2029 roku. Informacje o napięciach pochodzą natomiast z The Touchline i nie stanowią oficjalnego potwierdzenia konfliktu w szatni. Na tym etapie należy zatem traktować je jako medialne wieści, a nie rozstrzygnięty spór między szkoleniowcem a zawodnikami.