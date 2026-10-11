Mourinho krytykowany w Realu Madryt. Poszło o kluczową kwestię

Jose Mourinho pod ostrzałem w Realu
Jose Mourinho ma mierzyć się z pierwszymi oznakami niezadowolenia w szatni Realu Madryt. Jak informuje The Touchline na X, niektórzy zawodnicy Królewskich nie są przekonani do strategii Portugalczyka, który ma w większym stopniu opierać grę na indywidualnych umiejętnościach piłkarzy niż na dopracowanym systemie taktycznym. Według tych wieści różnice w oczekiwaniach zaczynają wpływać na atmosferę w drużynie.
Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że wcześniej zastrzeżenia wobec Xabiego Alonso miały dotyczyć zupełnie innego podejścia. Były szkoleniowiec Realu miał zostać zwolniony między innymi z powodu zbyt skomplikowanych rozwiązań taktycznych. Teraz Mourinho ma spotykać się z krytyką z przeciwnego powodu. Zarzuca mu się niedostateczne uporządkowanie gry zespołu.
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W tej sytuacji Portugalczyk musi znaleźć równowagę między swobodą pozostawioną gwiazdom a konsekwentnym realizowaniem założeń taktycznych. Real dysponuje zawodnikami o ogromnych możliwościach indywidualnych, ale same umiejętności nie zawsze wystarczają do stworzenia dobrze funkcjonującej drużyny. Jeśli informacje o niezadowoleniu są prawdziwe, kluczowe może okazać się przekonanie piłkarzy do pomysłu trenera.
Mourinho objął ekipę z Madrytu latem, a jego kontrakt ma obowiązywać do 2029 roku. Informacje o napięciach pochodzą natomiast z The Touchline i nie stanowią oficjalnego potwierdzenia konfliktu w szatni. Na tym etapie należy zatem traktować je jako medialne wieści, a nie rozstrzygnięty spór między szkoleniowcem a zawodnikami.