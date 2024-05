Liverpool zdecydował ws. przyszłości Musiałowskiego. To koniec

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Musiałowski

Polak odejdzie z “The Reds”

Mateusz Musiałowski od sierpnia 2020 roku występuje w akademii Liverpoolu. 20-letni lewoskrzydłowy uchodzi za spory talent, ale w pierwszej drużynie ekipy z Anfield Road otrzymał tylko jedną szansę. Było to w meczu Ligi Europy przeciwko Sparcie Praga. Wówczas rozegrał 16 minut w wygranym 6:1 domowym starciu. To jednak jego jedyny występ w historii w barwach “The Reds” i wszystko wskazuje na to, że kolejnego już nie będzie.

Dziennikarz Jack Lusby przekazał, że władze Liverpoolu nie przedłużą wygasającego wraz z końcem sezonu 2023/24 kontraktu Polaka i ten będzie mógł odejść jako wolny zawodnik. Oznacza to, że prawdopodobnie wróci do kraju, bowiem jeszcze w czasie zimowego oraz letniego okienka transferowego pojawiało się zainteresowanie z naszej Ekstraklasy, choć być może uda mu się odnaleźć gdzieś w poza granicami naszego kraju.

Musiałowski jest wychowankiem SMS-u Łódź. Dla zespołu z Anglii do lat 23 wystąpił w 45 meczach, w których zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty. Ma też na swoim koncie pięć spotkań w reprezentacji Polski do lat 21.

